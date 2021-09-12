«هريكين لين» لجودلفين يعانق لقب «سانت ليجر»

المصدر: متابعة- علي الظاهري

عانق «هريكين لين» لجودلفين، لقب سباق «سانت ليجر» لمسافة 2900 متر للفئة الأولى، أعرق سباقات الخيل، الذي أقيم أمس على مضمار دونكاستر في إنجلترا، وحقق البطل اللقب، بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 3.4.28 دقائق، بفارق طولين وربع الطول عن «ماجو ستار»، بقيادة ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وظفر «جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ»، بلقب «بارك ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي، مسجلاً 1.26.73 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «دبي» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي آبلبي، وجاء «لانيكاش» لـ «شادويل»، بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان ثالثاً.

من جهة أخرى، يتطلع «نيتيف تريل» لجودلفين، إلى مواصلة انتصاراته اليوم في سباق «فينسانت اوبراين ناشونال ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الأولى، على مضمار «ذي كرا» في إيرلندا، ويقوده وليام بيوك بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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