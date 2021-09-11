حمدان بن محمد يحتفي بإنجاز «هريكين لين» لجودلفين

المصدر: البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فيديو على الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يوثق لحظات فوز البطل «هريكين لين» لجودلفين بلقب سباق «سانت ليجر» على مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة اليوم، وعلَّق سموه مهنئاً بهذه المناسبة: «الناموس».

وكان «هريكين لين» لجودلفين قد حقق اليوم لقب سباق «سانت ليجر» لمسافة 2900 متر للفئة الأولى، أعرق سباقات الخيل، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 3.4.28 دقيقة، بفارق طولين وربع الطول عن «ماجو ستار» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز