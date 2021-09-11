«هريكين لين» لجودلفين يتطلع إلى قمة «سانت ليجر»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

يتطلع «هريكين لين» لجودلفين اليوم إلى اللقب في قمة سباق «سانت ليجر» لمسافة 2900 متر للفئة الأولى، على مضمار دونكاستر في إنجلترا، ويسعى ممثل جودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى تسجيل الفوز الثالث بالفئة الأولى في حملة مدهشة في عمر الثلاث سنوات، كما يشهد السباق مشاركة «يوث سبيريت» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس توم ماركوند وإشراف المدرب أندريه بالدينغ.

وتأتي مشاركة «هريكين لين» في السباق الكلاسيكي الأعرق في العالم بعد حصيلة مميزة من الانتصارات بالفوز في الديربي الأيرلندي للفئة الأولى وغران بري دو باريس للفئة الأولى، ويعتبر نموذجاً لجواد رفيع الطراز في عمر الثلاث سنوات.

ويشهد سباق «بارك ستيكس» ضمن أشواط الحفل لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، مشاركة «دبي» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنج» وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«لانيكاش» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، و«دانيا» لـ «شادويل» بقيادة الفارس داني أونيل وإشراف المدرب أوين براوز.

ثقة

وجدد المدرب شارلي آبلبي الثقة بـ «هريكين لين» ابن «فرانكل» لجودلفين، خصوصاً وأن المسافة لن تكون عقبة أمام الجواد، وقال: «من البديهي أن المسافة ستكون سؤالاً كبيراً لجميع المشاركين من حيث القدرة على تحمل الـ 400 متر الإضافية، وفي هذه الحالة أعتقد أن جوادي سيتحملها.

وأضاف: يتجه «هريكين لين» إلى سباق ليجر بسجل راسخ من الأداء، ولم يخسر إلا مرة واحدة، حيث حل ثالثاً في الداربي حينما طارت حدوتاه الأماميتان، ونشعر أن هناك ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا للقول إنه سيتحمل المسافة، وهو الجواد الأكثر تميزاً في المجموعة، خصوصاً وأنه في تحسن ظاهرياً بشكل كبير مع كل مشاركة خاضها في سباقات الفئة الأولى، وبعد سفره إلى أيرلندا وفرنسا، أصبح أكثر جاهزية من الناحية الذهنية.

وتابع: حينما ذهب إلى أبسوم في يونيو، لم يخسر في ثلاث مشاركات خاضها، وكان مفتقراً نسبياً للخبرة، وهذا كان خصماً عليه في ذلك اليوم، ولكنه اكتسب مزيداً من الجاهزية منذ ذلك الحين وبات أكثر قوة ونضجاً وجاهزية لهذه المهمة.

ووصف آبلبي التهاب الرجل الذي تعرض له «اداير» بأنه «انتكاسة خفيفة» وقال: «غاب «اداير» يومين عن التدريبات، وبعد نقاشات شعرنا بعدم الحاجة للضغط باتجاه إشراكه في سباق تحضيري للآرك، وبالتالي تم اتخاذ قرار بالتوجه مباشرة إلى الآرك، حيث استأنف التدريبات بشكل كامل، وباعتباره فائزاً في سباق الديربي وكينغ جورج، يستحق المشاركة في نسخة تبدو قوية من سباق الآرك».

مشاركة «دبي»

وتطرق آبلبي إلى مشاركة الجواد «دبي» في حفل اليوم، قائلاً: «قدم «دبي» أداءً جيداً للغاية بهذا السباق في الماضي، وبالتأكيد اكتسب جاهزية أكبر منذ مشاركته الأخيرة، وسارت تدريباته بشكل جيد في الإسطبل، ولو أعاد تقديم أدائه الأفضل سيكون حاضراً ضمن المنافسين على اللقب».

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