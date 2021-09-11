صراع النخبة بالديربي الإنجليزي على كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

المصدر: ( أبوظبي - البيان الرياضي)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربي اليوم إلى مضمار دونكستر العريق في المملكة المتحدة لمتابعة المحطة البريطانية الثامنة ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها 28 بمهرجان سانت ليجر، وتشهد المحطة البريطانية مشاركة نخبة الخيول وأبطال المستقبل والتي تمثل أفضل مرابط الخيل العربية التي تلتقي في تحدي الأقوياء في قمة ختام الديربي العربي الإنجليزي على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية.

وتقام منافسات الكأس الغالية ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي، ودعم الملاك والمربين بكل المضامير العالمية وتشجيعهم على زيادة إنتاج الخيل العربي، دعماً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

طموح

وتواصل الكأس الغالية رحلتها الأوروبية بنجاحات كبيرة وأصداء عالمية واسعة، لما تحظى به من مكانة كبيرة وسمعة عالمية مرموقة، وتطمح خيول شادويل لحصد لقب الكأس الغالية عبر مشاركتها القوية في السباق والدفع بـ 5 مهور ومهرات نجحت من تحقيق انتصارات مميزة خلال السباقات الأخيرة في المضامير الأوروبية، ويقف في مقدمتها «العجب» بقيادة الفارس دين أونيل، و«الغني» بقيادة كيفن ستوت، و«خطير» بقيادة شون ليفي، وبإشراف المدرب فيليب كولينجتون، إلى جانب «الدانة» بقيادة الفارس هولي دويل، كما تشارك «فراسة» بقيادة الفارس جاك ميتشل وكلاهما بإشراف المدرب جيمس أوين.

ويشهد سباق المحطة البريطانية مشاركة خيول مميزة ومنها المهر «آبيس» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس أوليفيه بيسلير، الجواد «آريون» بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا، والذي يعود لهيف محمد القحطاني وبإشراف المدرب جان فرانسوا برنارد وقيادة جان بيرنارد إيكيم، و«ساهيس» لجودين وبإشراف المدرب جيمس أوين وقيادة الفارس روسا ريان، و«أوتار» لنقابة سباق بلاك روك بالمملكة المتحدة بإشراف المدرب جيمس أوين وقيادة الفارس توم ماركواند.

أهمية

وأكد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بدور محطة المملكة المتحدة وأهميتها الكبيرة بين المحطات المعتمدة خصوصاً وهي تقام في مضمار دونكستر العريق بالتزامن مع سباقات مهرجان سانت ليجر، والتي تعد من أشهر السباقات العالمية، وقال: إن الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته المستمرة تقود كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لفضاء النجاحات العالمية، مبيناً أن المحطة البريطانية تمثل تأكيداً جديداً ودليلاً قاطعاً على مكانة الإمارات الاستراتيجية في خارطة سباقات الخيول العالمية ودورها الريادي في إعلاء شأن الخيل العربي.

نجاح

وأكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: إن مشاركة نخبة الخيل العالمي للتنافس على لقب سباق المحطة الإنجليزية التي تمثل قمة سباقات الكأس الغالية، تشكل امتداداً مهماً لعوامل ومعطيات النجاحات بكل الجولات والتي تنطلق من المشاركة القوية، الاهتمام الإعلامي، الترحيب الكبير من قبل ملاك ومربي الخيل في كل دولة بالحدث، ما يقودنا حتماً لترجمة خططنا وتجسيد رسالة ورؤية الكأس الغالية.

وأضاف: سباق دونكستر يشهد في كل عام تجمعاً مميزاً للخيول الناشئة وأبطال المستقبل التي تنطلق عبر هذه البوابة للعالم أجمع، بما يعزز المكتسبات ويرفد مسيرة الكأس الغالية بمزيد من النجاحات والتجارب الثرية الداعمة لإعلاء الخيل العربي.

إنجازات

وأعرب عن فخره واعتزازه بمسار الإنجازات الكبيرة التي تحققها الكأس الغالية، في ظل النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة لكل خططنا وبرامجنا وسباقاتنا على الصعيد العالمي وقال: إن النجاحات الكبيرة التي قطعتها الكأس الغالية، تمثل مصدر فخر واعتزاز لقطاع الخيل والفروسية والدولة، في ظل الدعم السخي والاهتمام الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية بسلسلة السباقات التي برهنت حضورها القوي وسمعتها العالمية.

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