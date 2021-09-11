الريسي: إنجاز بدعم القيادة الرشيدة

المصدر: (إرميلو - البيان)

أشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالإنجاز التاريخي الذي سجله فرسان الإمارات في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة بهولندا، وحصولهم على المركزين الأول والثاني والتتويج بالميداليتين الذهبية والفضية عن جدارة.

وقال: هذا الإنجاز المميز هو ثمرة الدعم اللامحدود الذي تجده فروسية الإمارات من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برياضات الفروسية بشكل عام والقدرة على وجه الخصوص الذي هو أحد فرسانها العالميين المتوج بأرفع ألقابها.

وأضاف: الفوز بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين هو امتداد للانتصار الذي حققه فرسان الإمارات في بطولة العالم التي أقيمت مايو الماضي بإيطاليا، وحصل خلالها فرسان الإمارات أيضاً على المركزين الأول والثاني، وهذا يؤكد أن رياضة القدرة الإماراتية تسير بالاتجاه الصحيح، وأن الجهود التي تبذل تؤتي ثمارها بالتتويج بالميداليات الذهبية والفضية.

وأشاد بالفارس سعيد المهيري الذي حقق لقب بطولة العالم للشباب والناشئين للمرة الثالثة على التوالي، وهو أمر يؤكد مكانة الإمارات الرفيعة والريادية في هذا المحفل العالمي، كما أثنى على حصول الفارس عبد الله العامري على المركز الثاني والميدالية الفضية في أول مشاركة له في بطولة عالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز