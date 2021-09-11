فرسان الإمارات يخطفون الأضواء في حفل تتويج أبطال مونديال القدرة

المصدر: (إرميلو - علي الظاهري)

خطف فرسان الإمارات الأضواء في حفل تتويج أبطال مونديال الشباب والناشئين للقدرة والذي احتضنته مدينة إرميلو في هولندا لمسافة 120 كلم أول من أمس بمشاركة نحو 75 فارساً وفارسة من 22 دولة، واتجهت الأنظار إلى فرساننا على منصة التتويج بعد تكرار المشهد السابق نفسه الذي شهده العالم قبل نحو 4 أشهر بتتويجهم بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة العالم للكبار بمدينة بيزا الإيطالية.

وتوج الفارس سعيد سالم عتيق المهيري بالميدالية الذهبية المرة الثالثة على التوالي بعد إحرازه المركز الأول عن جدارة واستحقاق وتسجيل «الهاتريك» التاريخي على صهوة الفرس «هالة» ذائعة الصيت بعد تحقيق لقبين في بطولات العالم للقدرة وفي زمن قياسي.

وجرت مراسم التتويج مساء أمس في قرية القدرة التي احتضنت فعاليات البطولة، وتم عزف النشيد الوطني الإماراتي احتفالاً بأبطالنا، وشهد الحفل الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الهولندية وعدد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

وتوج الفارس عبدالله علي محمد العامري بالميدالية الفضية بعد إحرازه المركز الثاني والوصافة على صهوة الجواد «تونكي دي بو بازل» في أول مشاركة عالمية للعامري في المونديال، بينما توجت الفارسة الإسبانية رات باديا مارفا بالميدالية البرونزية بعد فوزها بالمركز الثالث على صهوة «زرياب».

وضم فريق الإمارات المشارك برعاية طيران الإمارات، سعيد المهيري وعبدالله العامري وحمدان أحمد المري وفارس أحمد المنصوري وخلفان جمعة بالجافلة.

كما تم تتويج الفائزين في فئة الفرق، إذ نال المركز الأول الفريق الفرنسي وجاء في المركز الثاني الفريق الماليزي واحتل المركز الثالث الفريق البلجيكي.

فخر واعتزاز

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، عن فخره واعتزازه بمواصلة فرسان الإمارات مشوار الريادة والتميز عبر التتويج بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين وإحراز الوصافة رغم المنافسة القوية التي شهدها المونديال، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لأبناء الإمارات ما أثمر تحقيق إنجازات عالمية مشرفة باسم الدولة.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: إن فرساننا أثبتوا أنهم الرهان الرابح وقدموا أداءً بطولياً رغم جميع التحديات ليكللوا مشوارهم بالإنجاز العالمي الكبير المرة الثانية خلال الأشهر الأربعة الماضية فضلاً عن التتويج بلقب مونديال الشباب المرة الثالثة على التوالي ما يؤكد أن الفروسية الإماراتية عموماً ورياضة القدرة على وجه الخصوص تمضي في الطريق الصحيح، مهنئاً الإمارات قيادةً وشعباً بهذه المناسبة ومثمناً جهود فريق العمل وكل من ساهم في نجاح المشاركة الإماراتية، كما ثمن رعاية طيران الإمارات للفريق المشارك في المونديال.

وأكدت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الهولندية، أنها فخورة بالإنجاز الذي حققه فرسان الإمارات بعد الفوز بالمركزين الأول والثاني في المونديال، مشيرة إلى أن اعتلاء منصة التتويج ليس بالأمر الغريب على فرساننا الذين عودونا دائماً الفوز بالذهب في أكبر المحافل الدولية الكبرى.

وأضافت إن التظاهرة الرياضية الكبيرة التي احتضنتها هولندا، أكدت للعالم أجمع أن الدولة تملك الريادة والتميز في مختلف المجالات والقطاعات كما تبعث برسالة سلام للشعوب كافة عبر الحضور الرياضي المتميز باعتبار الرياضة قوة ناعمة ذات أهمية بين الدول، مشيرة إلى أن الإنجاز تزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولتنا الحبيبة «عام الخمسين» الذي نتطلع إليه إلى مزيد من الإنجازات.

سعادة كبيرة

من جانبه، أبدى اللواء الخبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات سعادته الكبيرة بفوز فرساننا بلقب مونديال الشباب والناشئين وخاصة أن الإنجاز العالمي هو الثاني لفرساننا لهذا العام بعد التتويج بلقب بطولة العالم للكبار في شهر مايو الماضي بمدينة بيزا الإيطالية، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير الذي قادنا إلى الحضور المشرف في أكبر الاستحقاقات الدولية، كما توجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل على دعم الفريق وتسخير الإمكانات والمتطلبات كافة من أجل تسهيل مشاركتنا في الحدث.

وأضاف العظب إن السباق شهد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة بسبب تقارب المستوى بين الخيول إلى جانب خفة أوزان الفرسان المشاركين التي ساهمت في التأثير في سرعة السباق، مشيراً إلى أن فريق الإمارات شارك بخمسة فرسان ولكن الحظ لم يحالف بعض الخيول في اجتياز عملية الفحص البيطري، إلا أن حجم الإنجاز عظيم في ظل التحديات التي واجهها فريق الإمارات ومن بينها جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تقليل عدد سباقات القدرة.

واختتم العظب قائلاً إن الفرس «هالة» صاحبة الحضور الأبرز كونها حققت لقب بطولتين للعالم وفي زمن قياسي لتسجل إنجازاً غير مسبوق في تاريخ بطولات القدرة.

دعم القيادة

وأكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية في الإمارات، أن الإنجاز هو ثمرة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لرياضة الآباء والأجداد في الإمارات التي تواصل رحلة العطاء في مختلف ميادين العالم، مشيراً إلى أن تميز فرسان الإمارات في الاستحقاقات الدولية الكبيرة يؤكد أن دولتنا الحبيبة هي الرائدة في سباقات القدرة.

وقال: إن الإنجاز لم يأتِ من فراغ وإنما بفضل الدعم السخي والاجتهاد الكبير من قبل كل الأطراف في منظومة رياضة القدرة الإماراتية وأبرزهم الفرسان والمدربون، متمنياً أن يواصل فرساننا مشوار التألق في حصد الألقاب العالمية ومعانقة المجد في البطولات العالمية المقبلة.

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