سعيد المهيري: فخور بـ«الهاتريك» و«هالة» عملة نادرة

المصدر: (إرميلو - علي الظاهري)

أكد البطل سعيد المهيري أن المحافظة على اللقب والفوز المرة الثالثة على التوالي «الهاتريك» هو مصدر فخر واعتزاز له ويعد إنجازاً عظيماً في مسيرته الرياضية بسباقات القدرة، وقال إن الفرس «هالة» تعد عملة نادرة صنعت تاريخاً جديداً في عالم سباقات القدرة بعد تحقيق لقب المونديال الثاني في غضون 4 أشهر، متوجهاً بالشكر والتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى أصحاب السمو الشيوخ وحكام الإمارات بمناسبة هذا الفوز الذي تحقق بفضل الدعم الكبير.

وأشار المهيري إلى أنه تسلح بالعزيمة والإصرار في الفترة الماضية من أجل تحقيق هدف الفوز بلقب المونديال، ورغم عدم المشاركة في المعسكرات الصيفية الخارجية نتيجة ظروف خاصة، إلا أنه كان يتردد باستمرار على الاسطبل في دبي لخوض التدريبات وحرص على مضاعفة جهوده استعداداً للمشاركة في المونديال.

فرحة غامرة

إلى ذلك، قال الفارس عبدالله العامري وصيف البطولة، إن الفرحة غامرة بعد العودة إلى الوطن متوشحين بالميداليتين الذهبية والفضية، وخاصة أن المشاركة الأولى له في المونديال تميزت بالنجاح بإحراز الوصافة، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الدعم الكبير لفرسان الإمارات.

وأكد العامري أن الفوز العالمي بمقام دافع نحو الانطلاقة إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، إذ يعد هذا العام حافلاً بالانتصارات بالنسبة له بعد اعتلاء منصة تتويج المونديال إضافة إلى الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس سمو ولي عهد دبي في الموسم المحلي الماضي.

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