غدا.. قمة مواجهات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بريطانيا

المصدر: وام

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربي غدا السبت إلى المحطة البريطانية الثامنة التي تقام ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين التي يحتضنها مضمار دونكستر العريق في المملكة المتحدة ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه ودعم الملاك والمربين بكافة المضامير العالمية وتشجيعهم على زيادة انتاج الخيل العربي، دعما لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وتواصل الكأس الغالية رحلتها الأوروبية بنجاحات كبيرة وأصداء عالمية واسعة، لما تحظى به من مكانة كبيرة وسمعة عالمية مرموقة، حيث تشهد المحطة البريطانية مشاركة قوية من نخبة الخيول وأبطال المستقبل في عالم السباقات وأفضل مرابط الخيل العربية التي تلتقي في تحدي الأقوياء بقمة ختام الديربي العربي الإنجليزي على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الذي يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتطمح خيول شادويل لحصد لقب الكأس الغالية عبر مشاركتها القوية في السباق والدفع ب5 مهور ومهرات نجحوا من تحقيق انتصارات مميزة خلال السباقات الأخيرة في المضامير الأوروبية، ويقف في مقدمتهم : "العجب" المنحدر من نسل / نو ريسك الموري Xأمان/ وقيادة الفارس دين أونيل، "الغني" المنحدر من / مجاني X زيفا دورمان/ وبقيادة كيفن ستوت ، "خطير" من نسل / منجز X توازن مونسير الموري/ وقيادة شون ليفي، وهم بإشراف المدرب فيليب كولينجتون، إلى جانب الدانة المنحدرة من نسل / إيه إف البحر X الجوزاء/ بقيادة الفارس هولي دويل ، كما تشارك فراسة المنحدرة من / مهاب X رانيا دو كروات/ بقيادة الفارس جاك ميتشل وكلاهما بإشراف المدرب جيمس أوين.

كما يشهد سباق المحطة البريطانية مشاركة خيول مميزة مثل : المهر " آبيس" للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس أوليفيه بيسلير، والجواد "آريون" بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا والذي يعود لهيف محمد القحطاني وبإشراف المدرب جان فرانسوا برنارد وقيادة جان بيرنارد إيكيم ، و" ساهيس" لجودين وبإشراف المدرب جيمس أوين وقيادة الفارس روسا ريان، إلى جانب "أوتار" لنقابة سباق بلاك روك بالمملكة المتحدة بإشراف المدرب جيمس أوين وقيادة الفارس توم ماركواند.

من جانبه أكد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على أهمية دور محطة المملكة المتحدة التي تقام في مضمار دونكستر العريق بالتزامن مع سباقات مهرجان سانت ليجر والتي تعد من أشهر السباقات العالمية.

وقال: "إن الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتوجيهاته المستمرة تقود كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لتحقيق النجاحات العالمية، مشيرا إلى أن المحطة البريطانية تمثل تأكيداً جديداً على مكانة الإمارات الاستراتيجية في خارطة سباقات الخيول العالمية ودورها الريادي في إعلاء شأن الخيل العربي.

من جهته يقول فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: " إن مشاركة نخبة الخيل العالمي للتنافس على لقب سباق المحطة الإنجليزية قمة سباقات الكأس الغالية، تشكل امتداداً مهماً لقصص النجاح بكافة الجولات والتي تنطلق من المشاركة القوية، والاهتمام الإعلامي، والترحيب الكبير من قبل ملاك ومربي الخيل في كل دولة بالحدث، ما يقودنا حتما لترجمة خططنا وتجسيد رسالة ورؤية الكأس الغالية." وأضاف: "إن سباق دونكستر يشهد في كل عام تجمعاً مميزاً للخيول الناشئة وأبطال المستقبل التي تنطلق عبر هذه البوابة للعالمية، بما يعزز المكتسبات ويرفد مسيرة الكأس الغالية بمزيد من النجاحات والتجارب الثرية الداعمة لإعلاء مكانة الخيل العربي،" معربا عن فخره واعتزازه بمسار الإنجازات الكبيرة التي تحققها الكأس الغالية، في ظل النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة لكافة خططنا وبرامجنا وسباقاتنا على الصعيد العالمي.

وقال: إن النجاحات الكبيرة التي قطعتها الكأس الغالية، تمثل مصدر فخر واعتزاز لقطاع الخيل والفروسية، في ظل الدعم السخي والاهتمام الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية بسلسلة السباقات المنتشرة على المستوى الدولي ذات الحضور العالمي الكبير.

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