سعيد المهيري يهدي الإمارات لقب مونديال الشباب للقدرة للمرة الثالثة على التوالي

المصدر: ارميلو-علي الظاهري تصوير: مرهف العساف

سطر فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الدولة بعد فوزهم اليوم بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة التي احتضنتها هولندا، ليواصل فرساننا الريادة والتميز في عالم سباقات القدرة بعد المحافظة على لقب المونديال وتقديم الفريق مشاركة مميزة برعاية طيران الإمارات.

ودخل الفارس سعيد سالم عتيق المهيري التاريخ من أوسع أبوابه بعد فوزه للمرة الثالثة على التوالي بلقب السباق الذي أقيم في مدينة إرميلو لمسافة 120 كلم، ليهدي الإمارات المركز الأول بعد إنجازه الذي حققه على صهوة الفرس "هالة"، مسجلاً زمناً قدره 5.09.10 ساعات، وأحرز زميله الفارس عبدالله علي محمد العامري المركز الثاني والوصافة في أول مشاركة له في المونديال ممتطياً صهوة الجواد «تونكي دي بو بازل»، ومسجلاً زمناً قدره 5.09.19 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الاسبانية باديا مارفا على صهوة "زرياب"، مسجلة زمناً قدره 5.0925 ساعات.

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