فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال الشباب للقدرة اليوم

المصدر: ارميلو - علي الظاهري

تستضيف مدينة إرميلو في مملكة هولندا اليوم بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة والتي تنطلق في الساعة 7 صباحاً بتوقيت امستردام «التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات»، ويتطلع فريق فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد سيطرتهم على آخر نسختين من البطولة، ويسعى فرساننا إلى المنافسة والفوز في فئتي الفردي والفرق في السباق الذي يمتد لمسافة 120 كلم.

ويشارك فريق الإمارات في البطولة برعاية طيران الإمارات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً برياضة الفروسية وسباقات القدرة والخيل، وتضم قائمة الفرسان الذين سيمثلون الدولة كلاً من الفارس سعيد سالم عتيق المهيري بطل آخر نسختين، والذي سيمتطي صهوة الفرس «هالة» نجمة بطولة العالم للقدرة للكبار في بيزا قبل نحو 4 أشهر، وفارس أحمد سعيد المنصوري، الذي سيمتطي صهوة «آغيت دي غزال» أو «زيزوم» وفق القرار الفني الأخير بعد عملية الفحص، بينما تشهد البطولة مشاركة 3 وجوه جديدة في المونديال وهم: خلفان جمعة بالجافلة الذي سيقود «كاستليبار أوت لو»، حمدان أحمد محمد المري على صهوة «لوكيليا ستاروود كومت» وعبدالله علي محمد العامري، الذي سيقود «عيوف لا ليزون» أو «تونكي دي بو بازل».

وتشهد البطولة مشاركة نحو 75 فارساً وفارسة يمثلون 22 دولة من مختلف قارات العالم، منها 3 دول عربية وهي الإمارات والبحرين وتونس، حيث تعتبر البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، هي الأكبر من نوعها التي تشهدها مدينة إرميلو في هولندا على مستوى سباقات القدرة.

حضور مميز

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن رياضة القدرة في الدولة، حققت العديد من الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، ويعتبر الحضور الإماراتي المميز على خارطة الرياضة العالمية هو ثمرة الدعم اللا محدود الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أسماء واعدة

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن فريق الإمارات يضم مجموعة من الأسماء الواعدة من خيرة الفرسان الذين أثبتوا جدارتهم في العديد من المحافل والاستحقاقات الدولية، والثقة تتجدد بهم في بطولة العالم للشباب والناشئين التي تستقطب نخبة الفرسان الشباب من مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن شعار أبناء الإمارات هو الصدارة والمركز الأول دائماً، وسيكون الجميع على قدر التحدي والطموح لتحقيق هدف الريادة والتميز.

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بالعمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين مختلف أفراد بعثة الدولة في هولندا، متمنياً التوفيق لفرساننا في مشوار المونديال اليوم والعودة بإنجاز عالمي جديد إلى أرض الوطن يضاف إلى رصيد رياضة دولتنا الحبيبة.

حفل الافتتاح

دشنت البطولة فعالياتها عبر حفل الافتتاح الرسمي الذي شهد مشاركة الوفود الرسمية من الدول، وجرت مراسم الحفل بصورة أنيقة عبر دخول ممثلي الفرق في عربات الخيول المميزة، وحمل علم الدولة في الافتتاح اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وتم التقاط صورة جماعية على منصة الاحتفال مع فرسان الإمارات الذين سيمثلون الدولة في المونديال.

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