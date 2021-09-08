فرسان الإمارات جاهزون للتحدي في مونديال القدرة

المصدر: إرميلو - علي الظاهري

وصلت بعثة فريق فرسان الإمارات إلى هولندا استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين، التي ستستضيفها منطقة إرميلو غداً الخميس لمسافة 120 كلم، ومن المقرر أن تقام اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين قبل انطلاق الحدث بـ 24 ساعة، الذي يتطلع من خلاله فرساننا المشاركون برعاية طيران الإمارات إلى إضافة الإنجاز الثالث على التوالي بعد فوزهم عن جدارة بآخر نسختين في إيطاليا «فيرونا 2017» و«بيزا 2019».

واكتمل وصول خيول الإمارات بالأمس، حيث سيتم الاستقرار على الأسماء المرشحة للمشاركة اليوم بناءً على جاهزية الخيول، بينما تم تحديد أسماء الفرسان الخمسة الذين سيمثلون الدولة في المونديال تحت إشراف المدربين محمد السبوسي وخليفة غانم المري، وهم: سعيد سالم عتيق المهيري، فارس أحمد سعيد المنصوري، خلفان جمعة بالجافلة، عبدالله علي محمد العامري وحمدان أحمد محمد المري. ويعتبر فريق فرسان الإمارات المرشح الأقوى للبطولة عطفاً على المسيرة الحافلة والمشاركات المميزة سواء على مستوى بطولات العالم للشباب والناشئين أم على مستوى البطولات المخصصة للكبار.

جاهزية كبيرة

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، أنه رغم الظروف التي مر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن فرساننا أثبتوا جاهزيتهم الكبيرة لخوض التحديات في كل الظروف، وهذا ما أثبته أبناء الإمارات في مشاركتهم السابقة والأخيرة في مدينة بيزا الإيطالية عندما انتزعوا اللقب والوصافة في آخر حدث رياضي عالمي على مستوى سباقات القدرة، مشيراً إلى أن الفروسية الإماراتية عموماً ورياضة القدرة على وجه الخصوص، ستظل بخير وستواصل كتابة التاريخ في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح العظب أن فريق فرسان الإمارات جاهز لخوض المنافسات غداً بعد مرحلة من الإعداد والتأهيل أثبت فيها فرساننا أنهم على درجة عالية من التحضيرات، حيث يضم الفريق مجموعة من الشباب الواعدين القادرين على تقديم أفضل العروض وتحقيق النتائج المرجوة سواء في فئة الفردي أم الفرق، متمنياً أن يكون الفوز حليفاً لفرساننا في البطولة، وأن يرسموا فرحة الإنجاز .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز