محمد السبوسي: فرسان الإمارات رقم صعب

المصدر: إرميلو - البيان الرياضي

أكد المدرب محمد السبوسي أن فرسان الإمارات يعتبرون الرقم الأصعب في مختلف البطولات نظراً لما يمتلكونه من خبرة طويلة في عالم سباقات القدرة قادتهم إلى تحقيق العديد من الألقاب وذلك بفضل الدعم اللا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن اهتمام «فارس العرب» برياضة الآباء والأجداد كان له بالغ الأثر في نمو رياضة الآباء والأجداد والانتقال بها إلى العالمية لاسيما وأنه يعتبر «الأب الروحي» لهذه الرياضة كما حقق سموه لقب بطولة العالم في مونديال 2012 بالمملكة المتحدة.

وأضاف السبوسي أن فرسان الإمارات قادرون على مواصلة العطاء واعتلاء منصة التتويج من جديد بعد الإنجاز الأخير الذي حققه فرساننا قبل أقل من 4 أشهر في بطولة العالم للقدرة للكبار التي احتضنتها مدينة بيزا الإيطالية، وأثبت فيها فرساننا أنهم على قدر الرهان والطموح بعد انتزاع المركز الأول عن طريق الفارس سالم ملهوف الكتبي ونيل الوصافة بواسطة الفارس منصور الفارسي، مشيراً إلى أن مهمة فرسان الإمارات في مونديال هولندا يأتي استكمالاً لمشوار الذهب في درب البطولات متمنياً كل التوفيق لأبناء الإمارات في الحدث العالمي الكبير.

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