حمد الشامسي يمثل الإمارات والعرب في التحكيم

المصدر: إرميلو - البيان الرياضي

تشهد بطولة العالم للقدرة في هولندا، مشاركة إماراتية على المستوى الفني، حيث يوجد حكمنا الدولي حمد الشامسي ضمن طاقم التحكيم في مونديال الشباب والناشئين إلى جانب بطولة أوروبا ويعدّ الشامسي، ليس على الصعيد العربي وحسب، وإنما حتى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا، من الكفاءات المميزة في سلك التحكيم بعد مشاركاته المتميزة في إدارة العديد من المنافسات على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعرب الشامسي عن فخره واعتزازه بتمثيل الإمارات والعرب في البطولة، وقال الشامسي الذي بدأ مشوار التحكيم قبل نحو 10 سنوات، إن الإمارات أثبتت الريادة على مستوى المنافسة في مختلف البطولات ، وتواصل الحضور القوي في مختلف الجوانب الأخرى ومن بينها التحكيم، مؤكداً أن الدعم اللا محدود الذي تحظى به رياضة القدرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثمر عنه تحفيز الكفاءات وتشجيعهم في مختلف الجوانب ومن بينها الجانب التحكيمي، حيث تملك رياضة القدرة في الإمارات العديد من الكفاءات التي تتطلع إلى تمثيل الدولة خير تمثيل في الاستحقاقات الدولية.

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