خليفة المري: هدفنا رفع علم الإمارات عالياً في المحفل العالمي

المصدر: إرميلو - البيان الرياضي

قال المدرب خليفة غانم المري إن الطموح يتجدد غداً مع فرسان الإمارات الذين يملكون مخزوناً كافياً من الخبرة والمعرفة في التعامل مع مختلف الميادين مهما كانت مسارات السباق والظروف، مؤكداً أن الإمارات تملك إلى جانب الفرسان الأبطال، أفضل الخيول على مستوى العالم، والفريق قادر على كسب التحدي وإضافة إنجاز جديد إلى رصيد رياضة الإمارات، خصوصاً في ظل وجود الدعم الكبير لهذه الرياضة العريقة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إضافة إلى الدعم الذي تحظى به رياضة القدرة من أصحاب السمو الشيوخ.

وأشار المري إلى أن الجميع على قلب رجل واحد ومن أجل هدف واحد وهو رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في المحفل العالمي الذي يشهد تواجد أقوى الفرسان والخيول من مختلف قارات ودول العالم، وسيكون فرساننا هم الرهان الرابح في البطولة رغم المنافسة الشرسة والقوية التي سيشهدها المونديال، معرباً عن أمله في مواصلة فرسان الإمارات الشباب سلسلة انتصاراتهم من أجل الاحتفاظ باللقب للنسخة الثالثة على التوالي.

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