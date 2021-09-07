إنتاج مربط دبي للخيول العربية ينتزع الذهب في بطولة بيرغامو الدولية

المصدر: وام

تمكن إنتاج مربط دبي للخيول العربية من انتزاع الذهب بامتياز في بطولة بيرغامو الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة التي اختتمت فعالياتها مساء أول أمس بمدينة بيرغامو الإيطالية وهي بطولة مصنفة بمستوى "ب" بينما شهدت منسوبا تنافسيا قويا جعل منها إحدى أقوى بطولات الموسم بالنظر للمشاركة النوعية للمرابط الدولية الكبرى وجودة الخيول المتنافسة.

و تقاسم إنتاج مربط دبي الذهب مع مرابط دولية كبرى ممن اختارت العلامة الإنتاجية الأصيلة للمربط.

فضمن مشاركته المحدودة في البطولة تألق مربط دبي بالذهب الذي توج به المهر دي فنان وهو من الفحل العالمي إكسكاليبور و الفرس العالمية إلي فلامينكا في بطولة المهور بعمر السنة ليؤكد منهجه الخاص في تقديم أجمل إنتاجه الجديد خلال التحديات الدولية.

و يعتبر الفوز الذهبي للمهر دي فنان بصمة جديدة للمربط في هذا الموسم الخارجي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة منتون الدولية التي منحته أعلى وسام في تاريخها من حيث غزارة رصيده وأفضليته الكمية والكيفية في إحراز ألقابها.

و لفت إنتاج مربط دبي من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم أنظار المتتبعين للبطولات الدولية في بطولة بيرغامو لهذا الموسم وذلك بتقاسمه الحصيلة الذهبية في الحدث الجمالي الدولي المتميز حيث شارك المهر دي فنان حضوره الذهبي كل من المهرة دي نرجسية من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إكس إكس إل تريس التي انتزعت ذهبية المهرات بعمر السنة لصالح مربط لوبوشينيا البولندي كما سطر الفحل إف إيه رشيم بصمته الذهبية لصالح مربط الجود الكويتي مع المهر دي وناس من الفرس دي سيدة في بطولة المهور بعمر السنة .

و مساء أمس في بطولة بروج الدولية لجمال الخيل العربية كان للفحل رشيم حضوره المعتاد بتألق المهرة دي هدية من الفرس ماي فير روز دي لمربط أجمل المملوك لتركي محمد عثمان.

وتجدر الإشارة إلى ما تحفظه بيرغامو الدولية لمربط دبي من تميز على مدى تاريخها وذلك عندما يختار المربط المنافسة في أقوى دوراتها التي تستقطب مشاركة الإنتاج العالمي الخاص .

ففي نسختها للعام 2017 فاز مربط دبي بذهبيتين في كل من مسابقة الأمهر بعمر السنة ومسابقة الفحول بوساطة كل من المهر "دي زيدان" ابن الأسطورة الفحل "اف ايه ال رشيم" والفرس "رينزا اليلان" والفحل "دي خطاف" ابن الفحل العالمي المتميز "رويال كالرز" والفرس "دي جوان".

و سجل مربط دبي في العام التالي 2018 حضورا متميزا لإنتاج الفحل إف إيه إل رشيم بنيل ذهبية المهرات مع المهرة دي غرام من الفرس العلمية إف تي شيلا، وبرونزية مع المهرة دي تميز من الفرس العالمية دي شهلا.

و مرة أخرى يؤكد الإنتاج المحلي لمربط دبي سطوته الجمالية العالمية في كل البطولات على اختلاف مستوياتها ويرسخ الفحل الأسطورة "إف إيه إل رشيم" قوته النوعية في إنتاج الأبطال في نجاح فريد ونادر بين الفحول المنتجة في العالم مع تميز واضح في غزارة الإنتاج وجدارة الإنجاز.

و أكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي لخيول العربية أن بطولة بيرغامو الدولية لهذا الموسم جسدت المستويات المتقدمة للبطولات من الفئة /ب/ والتي أضحت ميدانا تنافسيا أقوى في المشاركة والإنتاج، معربا عن سعادته بالنتائج التي حققها إنتاج المربط بعد أن تقاسم مع البطولة حصيلتها الذهبية.

وقال : " سعادتنا دوما تكمن في مشاهدة ما يحققه إنتاجنا المحلي عالميا .. و نحن حريصون على المشاركة في الأحداث التنافسية القوية بجديد إنتاجنا " .. مشيرا إلى أداء المهر دي فنان و نيله الذهب الذي يستحقه و أضاف :" تهانينا لمربط لمربط الجود الكويتي ومربط لوبوشينيا البولندي اللذين أحسنا الإختيار ووثقا بإنتاج مربط دبي وفازا بالذهب".

من جانبه أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج الجيدة لإنتاج المربط في البطولة التي اعتبرها إحدى أقوى المناسبات الجمالية لتنافس إنتاج المرابط الدولية للخيل العربية.

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