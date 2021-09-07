«لمت شمل» تتوج بكأس رئيس الدولة للخيول في ألمانيا

المصدر: بادن بادن - البيان الرياضي

توجت الفرس «لمت شمل» بلقب المحطة الألمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في جولتها السابعة ضمن النسخة الثامنة والعشرين والتي شهدها مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن أول من أمس.

وأقيمت المحطة الألمانية تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

وفي الختام قام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتقديم الكؤوس لمدرب وفارس «لمت شمل».

نجاحات

وأكد فيصل الرحماني أن السباق حظي بمشاركة قوية لنخبة الخيول وأفضل مرابط الخيل العربي، الأمر الذي أسفر عن منافسة محتدمة.

وقال: نفخر بالنجاحات التي تحظى بها الكأس الغالية في كافة المحطات الأوروبية ومستوى الإشادات والأصداء العالمية الواسعة والترحيب الكبير الذي نلقاه من قبل الاتحادات والمنظمات والملاك والمربين ووسائل الإعلام وجميع أسرة وعشاق الخيل العربية والتي تدفعنا نحو المزيد من العطاءات لتقديم مواسم استثنائية ، تجسيداً وترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الألماني للخيول العربية وإدارة مضمار ايفزهايم في مدينة بادن بادن والتي أسفرت عن نجاحات تنظيمية غير مسبوقة وحضور جماهيري مميز.

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