الإماراتي محمد الحربي يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية لـ "الإيكاهو"

المصدر: وام

فاز الإماراتي محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية "الإيكاهو"، وذلك في الانتخابات التي أجريت أمس بمدينة فرانكفورت الألمانية بمشاركة الدول الأعضاء للمنظمة.

وحصل الحربي على أعلى نسبة تصويت، بما يعكس ثقة الدول الأعضاء في جهود الإمارات لتعزيز مكانة الخيل العربي حول العالم، وكذلك لبرامجها التي تطبقها، والبطولات التي تنظمها لرفع شأن الخيل العربي.

وتقدم للترشيحات في الانتخابات التكميلية لعضوية اللجنة التنفيذي للمنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية "الإيكاهو" 8 مرشحين، لانتخاب اثنين منهم، ثم انسحب 4 من الثمانية في المرحلة الأخيرة قبل إجراء التصويت، ليتنافس 4 مرشحين على الفوز.

وتصدر المرشح الإماراتي محمد الحربي المنافسين في الحصول على أعلى أصوات، ثم جاء بعده المصري أحمد عبدالرازق في المركز الثاني لينضم إلى عضوية المكتب التنفيذي المكون من 10 أعضاء والذي يتولى تسيير عمل المنظمة ويتم انتخابه كل 4 سنوات .

من ناحيته عبر محمد الحربي عن سعادته بثقة الدول الأعضاء التي منحته أعلى الأصوات، وتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمه لكافة برامج ومسابقات الخيول العربية في الإمارات وخارجها، وكذلك لكوادر الدولة في كل المجالات.

وأشار الحربي إلى أن انتخابه وحصوله على أعلى الأصوات يعكس تقدير كل دول العالم لدور الإمارات في رفع شأن الخيل العربي، وتطوير مسابقاتها، وتطبيق أعلى معايير الجودة في كافة الممارسات المتعلقة بدعم الخيل العربي في كل القارات.

كما توجه الحربي بالشكر إلى الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية على متابعته الحثيثة لترشحه، ولكافة برامج جمعية الإمارت للخيول العربية التي منحتها مكانة دولية مرموقة، مشيرا إلى أن رياضة الإمارات محظوظة بدعم الشيوخ والقادة، وأن التواجد في المناصب الدولية المؤثرة في مفاصل الحركة الرياضية العالمية هدف استراتيجي لمنظومة الرياضة بالدولة كونه يعزز من القوى الناعمة للإمارات في مختلف المحافل، ويدعم برامجها التطويرية التي تستهدف استدامة النجاح والتميز، والتفاعل الإيجابي مع التجارب الدولية الرائدة بالإطلاع عليها أولا بأول والاستفادة منها.

وعن أهدافه من الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الأوروبية للخيول العربية قال الحربي : " نستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات بالمنظمة الأوروبية والمساهمة في دعم اتخاذ القرارات للبطولات ومتابعة تنفيذها، والتمثيل المشرف للدولة بالمنظمة من خلال تطوير الشروط والقوانين بما يتناسب مع طبيعة المنطقة، ودعم تأهيل الكوادر الجديدة في مجالات التحكيم واللجان الإنضباطية، بالإضافة إلى تثقيف المشاركين في بطولات جمال الخيول العربية بشروط وقوانين المشاركات الدولية والمحلية".

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