5 فرسان يمثلون الإمارات في مونديال القدرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك فريق فرسان الإمارات، برعاية طيران الإمارات، في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة تحت 21 سنة، والمقرر أن تقام فعالياتها من 6 لغاية 11 سبتمبر الجاري في مدينة إرميلو بمملكة هولندا، وسيشهد المونديال مشاركة واسعة بنحو 100 فارس وفارسة يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم.

وتضم قائمة فريق الإمارات 5 فرسان وهم: سعيد سالم عتيق المهيري، فارس أحمد سعيد المنصوري، خلفان جمعة محمد بالجافلة، عبد الله علي محمد العامري، وحمدان أحمد محمد المري.

وأنهى نادي دبي للفروسية كافة الترتيبات المتعلقة بمشاركة فرساننا في الحدث العالمي، ومن المقرر أن تغادر البعثة اليوم.

إنجازات من ذهب

ويسعى فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب، سواء على مستوى الفردي أو الفرق، حيث سطر فرساننا إنجازات بوزن الذهب في السنوات الماضية أبرزها حينما هيمنوا على لقبي الفردي والفرق في النسخة الأخيرة التي أقيمت في سان روسور في مدينة بيزا الإيطالية في عام 2019، والتي شهدت تتويج الفارس سعيد المهيري بطلاً للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ البطولة بعد أن حاز لقب النسخة قبل الماضية في عام 2017 التي احتضنتها حديقة سيغورتا بالقرب من مدينة فيرونا الإيطالية، ويتطلع المهيري إلى إضافة الإنجاز الثالث على التوالي «الهاتريك».

وتتقدم الإمارات الدول المشاركة في الحدث ضمن 6 دول عربية ستتواجد في البطولة، وهي: المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، الجزائر، تونس.

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