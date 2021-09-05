انطلاق «تدريبية قفز الحواجز الخامسة» بمشاركة 129 فارساً

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق المنافسات الصيفية التدريبية الخامسة لقفز الحواجز في ميدان الصالة المغطاة بالنادي، وشهدت مشاركة 129 فارساً وفارسة من مختلف الفئات ومن العديد من أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

ويحتضن النادي خلال الموسم الصيفي عشر بطولات منها 6 منافسات تدريبية و3 بطولات محلية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبطولة دولية من فئة النجمتين، ويختتم الموسم الصيفي في 17 من الشهر الجاري بالمنافسة السادسة.

وينطلق الموسم الرسمي لبطولات قفز الحواجز في دولة الإمارات من نادي الشارقة للفروسية والسباق في أكتوبر وتحتضن الصالة المغطاة المنافستين الأولى والثانية من دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

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