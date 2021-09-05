«بيان عذبة» بطلة كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك بهايدوك

المصدر: لندن - البيان الرياضي

توجت الفرس «بيان عذبة» لعذبة ريسنغ بطلة لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثالثة»، الذي أقيم أول من أمس بمضمار هايدوك بارك بالمملكة المتحدة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وقاد «بيان عذبة» الفارس توم ماركواند، وقطعت ابنة «ايه اف البحر» مسافة السباق في زمن وقدره 1:49:95 دقيقة، وعقب ختام الشوط تسلم عبد المنعم أحمد مدير سباقات عذبة ريسنغ جائزة الفوز.

وقال المدرب فيل كولينجتون الذي سجل فوزه الثالث في هذا السباق: «لقد شعرت بالارتياح لأن «بيان عذبة» بمجرد أن لاحت لها الفرصة انطلقت بشكل استثنائي من بين الصفوف، لتحقق الفوز بالرغم من أنها لا تزال تفتقر للخبرة».

سباق رائع

وقالت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: نهنئ الفائزين بمربط عذبة والمدرب فيل كولينجتون والفارس توم ماركواند الذين شاركوا في سباق رائع مع «بيان عذبة».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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