خيول جودلفين تخوض منافسات ساخنة في أوروبا

المصدر: دبي - علي الظاهري

تخوض خيول جودلفين منافسات ساخنة على المضامير الأوروبية اليوم، ويعد «فيكتور لودورام» لجودلفين بقيادة برزلونا أبرز المنافسين في سباق «بري دي مولان دي» لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، بمضمار لونغشامب الفرنسي، ويمثل شعار جودلفين في سباق «بري لا روشيت» لمسافة 1400 متر ، «نيو سينس» بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ريبل باث» بقيادة برزلونا وإشراف المدرب فابر.

ويشارك «هايلاند أفنيو» و«موند» لجودلفين في سباق «بري دي برينس» لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة، فيما يسعى «باشون أند غلوري» لإهداء جودلفين فوزاً رابعاً على التوالي وينافس على لقب «غروسه برايس فون بادن» للفئة الأولى بمضمار بادن بادن بألمانيا، ويقوده ميرفي بإشراف المدرب سعيد بن سرور.

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