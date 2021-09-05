12 خيلاً تتنافس على كأس رئيس الدولة في ألمانيا

المصدر: بادن بادن - البيان الرياضي

يحتضن مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية اليوم منافسات المحطة السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين في واحدة من أكبر المواجهات وأهم السباقات في المضامير الأوروبية.

ويقام الحدث تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه ودعم الملاك والمربين بكل المضامير العالمية وتشجيعهم على زيادة إنتاج الخيل العربي، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني.

ويشهد سباق الكأس الغالية الذي يقام للعام الثالث على التوالي بألمانيا مشاركة 12 خيلاً تمثل النخبة .

فخر

وأعرب مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية عن فخره بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية والوصول للمحطة الألمانية السابعة، وأنه دليل جديد على استمرارية السباقات بنجاحات وأصداء مهمة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

وقال: «إن الجولة الألمانية تمثل محطة رئيسية في سباقاتنا التي نحرص من خلالها التأكيد على الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي»، مضيفاً: «إن تنظيم سباق الكأس الغالية للعام الثالث على التوالي في بادن بادن، ما هو إلا تجسيد حقيقي للروابط القوية وعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات مع ألمانيا، كما يمثل إحدى ثمرات ومخرجات العلاقات الدولية المميزة والسمعة المرموقة لدولتنا الحبيبة».

قفزة نوعية

من جانبه أكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية أن سباق المحطة الألمانية شهد قفزة نوعية ونقلة كبيرة على مدار 3 أعوام فقط، مبيناً أن سباق ألمانيا بات اليوم من أهم السباقات الأوروبية في أجندتنا السنوية نتيجة للمشاركة القياسية لنخبة مرابط وإسطبلات الخيل العربي والدفع بنخبة المهور والجياد الواعدة للمشاركة في الكأس الغالية.

وقال الرحماني: «برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تواصل الكأس الغالية سباقاتها في ظل تحديات كبيرة استطاعت أن تتخطاها من أجل بلورة أهدافها السامية ومكانتها التاريخية في المضامير الأوروبية والالتزام بدعمها الكبير لمسيرة ملاك ومربي الخيل العربي في كل دول العالم».

وأعرب الرحماني عن فخره بهذه النجاحات التي تؤكد الاهتمام الكبير والحرص غير المسبوق من الملاك والمربين من أجل الحضور الفاعل في سباق الكأس الغالية بكل المضامير الأوروبية، تأكيداً لعراقته ومكانته التاريخية وقوته التنافسية، منوهاً بأهمية ودور سباق المحطة السابعة في بادن بادن الذي يعتبر من السباقات الكبيرة في عالم الخيل العربي، مبيناً أن المشاركة الكبيرة دلالة على قيمة ومكانة السباق عالمياً.

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