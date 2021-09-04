خيول جودلفين تخوض منافسات ساخنة في أوروبا

المصدر: دبي - علي الظاهري

تخوض خيول جودلفين منافسات ساخنة على المضامير الأوروبية اليوم وأبرزها على مضمار لونغشامب الفرنسي في سباق «بري دي مولان دي» لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، ويعد «فيكتور لودورام» لجودلفين بقيادة مايكل برزلونا وإشراف المدرب أندريه فابر من أبرز المشاركين إلى جانب «بعيد» لـ«شادويل» بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجاس.

ويمثل شعار جودلفين في سباق «بري لا روشيت» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة، «نيو سينس» بقيادة ويام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ريبل باث» بقيادة مايكل برزلونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

ويشارك في سباق «بري دي برينس» لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة، 8 خيول وأبرزها «هايلاند أفنيو» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وموند لجودلفين بقيادة مايكل برزلونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

ويعد الجيارس بقيادة مايكل برزلونا وإشراف المدرب أندريه فابر من أبرز المنافسين على لقب سباق لا كوبي دي ميسون لافيت لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة فيما يسعى باشون أند غلوري لإهداء جودلفين فوزاً رابعاً على التوالي، إذ ينافس على لقب سباق غروسه برايس فون بادن لمسافة 2400 متر للفئة الأولى على مضمار بادن بادن في ألمانيا، ويقوده أوشين ميرفي تحت إشراف المدرب سعيد بن سرور، وتعد المشاركة هي الأولى له في سباقات الفئة الأولى بعد ثلاثة انتصارات رائعة حققها بالمملكة المتحدة في الصيف الحالي.

وأكد سعيد بن سرور أن باشون آند غلوري في جهوزية ممتازة، وهو جدير بالمنافسة على هذا المستوى، وقال: نتطلع لرؤية تعامله مع السباق الكبير.

من جانب آخر، ترتقي بريثليسلي لجودلفين والفائزة في تجربتها الأولى إلى مستوى الفئة الثالثة بسباق كوكورا نيساي ستيكس على مسافة 1200 متر بمضمار كوكورا في اليابان بقيادة كوتا فاجوكا وإشراف المدرب كينيشي فوجيوكا.

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