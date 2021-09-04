خيول الإمارات تخوض تحدي «سبرنت كب»

المصدر: دبي - علي الظاهري

تخوض خيول الإمارات التحدي على مضمار هايدوك في إنجلترا اليوم عبر سباق «سبرنت كب» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «كرييتف فورس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان، كما يشهد الشوط مشاركة «سمرقند» لحمد راشد بن غدير، بقيادة الفارس دانيل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا. ويشهد سباق «مايل ستيكس» لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة ضمن أشواط الحفل، مشاركة «ميداني» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون.

أداء متميز

ويتطلع «كرييتف فورس» ابن «دباوي» إلى التألق اليوم بعد أن قدم أداءً متميزاً على ذات المسافة في أول مشاركة له بسباق «جروب 1» عندما حلّ خامساً بفارق طولين إجمالاً في دارلي جولاي كب بمضمار نيوماركت في يوليو، وقدم «كرييتف فورس» خلال موسمه البارز أداءً جديراً بالتقدير بسباقين على مسافة 1400 متر، مسجلاً الفوز بسباق جيرسي ستيكس للفئة الثالثة في مهرجان رويال آسكوت، ومحرزاً المركز الثاني بفارق رقبة في لينوكس ستيكس للفئة الثانية

في مهرجان غلورياس غودوود.

واستهل هذا العام بتسجيل ثلاثة انتصارات على مسافة ستة فيرلونغ، متغلباً على الفائزين لاحقاً في مهرجان رويال آسكوت «سغنيفكانتلي» و«بيروتو» في سباقات هانديكاب في نيوماركت، قبل أن يحقق فوزاً كاسحاً بسباق ليستد في نيوبري.

سعادة وارتياح

وأبدى المدرب شارلي أبلبي ارتياحه تجاه أداء «كرييتف فورس»، وقال: «سعداء للغاية بتحضيرات «كرييتف فورس» الذي ركض بشكل جيد للغاية للمرة الأولى على هذا المستوى في جولاي كب، لقد تعلم كثيراً من تلك التجربة على الركض كجواد سرعة ونأمل أن يقدم أداءً أفضل من الطراز الرفيع».

وأضاف: «شعر جيمس دويل أن لديه ملامح خيول السرعة بسباق لينوكس ستيكس، لقد انطلق بسرعة من البوابة، وكان في مسار خارجي في كافة مراحل السباق، وتوجب عليه بذل مجهود إضافي في مرحلة مبكرة من السباق، لذا يجب أن تناسبه العودة إلى مسافة 1200 متر».

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