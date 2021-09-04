كأس «أم الإمارات» ينطلق في هايدوك اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

يستضيف مضمار هايدوك بارك بالمملكة المتحدة عصر اليوم، كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة (للفئة الثالثة) برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وسيقام السباق البالغ طوله 1600 متر مع جائزة مالية قدرها 14.000 جنيه استرليني في أهم مهرجان في هايدوك في تقويم السباقات السريعة، على لقب بطولة كأس بتفير للسرعة للفئة الأولى.

ويتصدر المشاركين التسعة «بيان عذبة» لعذبة ريسنج، الفائزة أخيراً في الفئة الثانية، عندما فازت بسباق على مسافة 1200 متر في نيوبري في وقت سابق من هذا الشهر، وفازت بسهولة وبفارق طولين ونصف في وقت سريع للغاية.

وينافسها في السباق كل من «طوفان» و«الكاسر»، و«عبية عذبة» و«مزيونة» التي حلت خلفها في سباق السرعة، إلى جانب «العجب» القادم من فرنسا والفائز في المملكة المتحدة.

ويقام كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كجزء من برنامج المهرجان العالمي، والذي يعد الحدث السادس والأخير في المملكة المتحدة هذا العام، وقد استضافت ARO بالفعل خمسة سباقات لكأس الوثبة ستاليونز.

ولعب المهرجان دوراً مهماً في الترويج لسباق الخيل العربية وتربية الخيول حول العالم منذ انطلاقه في عام 2009، بهدف مواصلة الجهود التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للحفاظ على التراث الرياضي والفروسية على وجه الخصوص.

وقالت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «نحن متحمسون لجلب السباقات العربية إلى هايدوك بارك في مثل هذا اليوم المهم في تقويم السباقات الخاصة بهم ويسعدنا دعم منظمة السباق العربي من خلال رعاية هذا السباق».

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