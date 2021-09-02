«أصايل» بطل كأس منصور بن زايد في وارجيم

المصدر: بروكسل - البيان الرياضي

توج الجواد «أصايل» لفيصل جورجي، بطلاً لكأس مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان، الذي نظمه مضمار وارجيم البلجيكي أول من أمس، بالتزامن مع مهرجان سانت ليجر الكلاسيكي الذي تأسس قبل 175 عاماً، كحدث تاريخي لأول مرة هذا الموسم.

وتقام سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتعد كأس المهرجان الغالية البالغة جائزتها 20 ألف يورو، «قوائم»، لمسافة 2300 متر، أول سباق للخيول العربية الأصيلة يقام بالتزامن مع مهرجان سانت ليجر الكلاسيكي العريق بتاريخه العريض الذي يبلغ 175 عاماً بمملكة بلجيكا.

وتقدم الجواد «أصايل» ذو التوليد الليبي من الصفوف الخلفية ليخطف اللقب الغالي بفارق نصف طول عن «بيكاسو» ، ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

حدث تاريخي

وقال علي عبد الله الحاج مسؤول الاتحاد الأوروبي في بعثة الدولة لدى بروكسل: «تشرفت اليوم بحضور سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمضمار وارجيم نيابة عن رئيس بعثة الدولة لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي ولوكسمبورغ».

‎«حيث إن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة في هذا الحدث التاريخي المهم، والذي يمتد لمدة 175 عاماً‎، كما أن هذه المشاركة تعزز من مكانة الخيل العربي الأصيل في المحافل الدولية».

حضور قياسي

أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فخر المهرجان بالمشاركة للمرة الأولى بخيول عربية، في تاريخ أهم مهرجان لسباقات الخيول في بلجيكا، منذ 175 عاماً. وأضافت إن السباق شهد أيضاً حضوراً قياسياً من الجمهور بلغ 40 ألف شخص.

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