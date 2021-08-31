«ابن غدير» يطمح لكأس منصور بن زايد

المصدر: بروكسل - البيان الرياضي

يطمح الجواد «ابن غدير» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لحصد كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد بمضمار وارجيم البلجيكي عصر اليوم.

ويستهدف «ابن غدير»، بإشراف المدرب ديديه غويلمين وقيادة الفارس المخضرم أورتيز مندزابل، لقب كأس المهرجان الغالية البالغة جائزته 20 ألف يورو، والمصنفة للفئة الثالثة، لمسافة 2300 متر، وهو مخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق.

وكان «ابن غدير» المنحدر من نسل «مارد الصحراء» والفرس «غدير»، قد فاز بسباق جان فرانسوا بيرنارد، ولم يخرج من مراكز الصدارة في سباقات الفئة الأولى.

منافسة

وينافس على اللقب 12 خيلاً أبرزهم «الزاركا» بإشراف جون فيرسترين، وقيادة كوين كليمتنس، و«فريدي باي» بإشراف جي زوتليف، وقيادة ستيفن هيلين، و«مهيمن» بإشراف انيلي ايركسون، وقيادة كريستوف دهينس، و«اصايل» بإشراف إليزابيث جان فرانسوا بيرنارد، وقيادة الكساندر بيتسيش.

وينافس أيضاً «إجرام» بإشراف توماس فورسي، وقيادة ويليام مونجيل، و«بيكاسو» بإشراف مولدي بوستما، وقيادة كوب فاندربيك، و«انهوا داميل» بإشراف ريج دو ويسماير، وقيادة الفارسة ايستر ويسماير، و«جيمس» بإشراف بيتر ديكر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز