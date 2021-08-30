«اسنشيال كوالتي» لجودلفين يخطف لقب «ترافرس ستيكس»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

خطف «اسنشيال كوالتي» لجودلفين لقب «ترافرس ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الأولى والمخصص لخيول في عمر الثلاث سنوات، أول من أمس على مضمار سراتوغا في أمريكا، ليضيف إنجازاً جديداً بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلاً زمناً قدره 2.1.96 دقيقة، وبفارق عنق عن الوصيف «ميد نايت بوربون» بقيادة الفارس ريكاردو سانتانا وإشراف ستيفن أسموسن، وجاء في المركز الثالث «مايلز دي» بقيادة الفارس فليفن برات وإشراف المدرب تشاد براون.

ويعتبر الانتصار هو الثامن للبطل «اسنشيال كوالتي» في 9 مشاركات قوية، والذي عزّز موقعه في صدارة خيول الثلاث سنوات في أمريكا الشمالية.

إشادة

وأشاد المدرب براد كوكس بأداء البطل، وقال: إنطلق «اسنشيال كوالتي» بشكل جيد من البوابة، وكنا نأمل ألا يتأخر عند الخروج، وأن يحصل على مسار أقصر نسبياً بالنظر لما حدث في جيم داندي، وأحسن الفارس لوي سايز التصرف بإدراكه لعدم توفر سرعة جنونية في السباق، وطلب من جواده التقدم مبكراً، واستجاب بشغل موقع جيد وعدم إفساح المجال لـ «ميدنايت بوربون» بالتقدم بعيداً في المسار الخلفي،وهو جواد عملاق، وبطل.

وأضاف: شارك «اسنشيال كوالتي» في الكثير من السباقات وأظهر قدراته، وخسارته الوحيدة كانت في كنتاكي داربي، حيث كنا نشعر أنه كان جاهزاً تماماً للسباق، ولم يعاني من أي شيء، ونشعر بفخر تجاه ما أنجزه هذا العام، وهو جواد جيد وسيرته الذاتية رائعة.

وأعرب الفارس لوي سايز عن سعادته بهذا الانتصار وقال : هذا فوزي الثاني في ترافرس، وأشعر بامتنان كبير بأن أكون في هذا المركز، وأعتبر «اسنشيال كوالتي» أفضل حصان، ويستحق كل التقدير.

إنجاز هائل

وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين في أمريكا: «إنه لإنجاز هائل لبرامج الإنتاج والسباقات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوصول «اسنشيال كوالتي» إلى الصدارة في عمر السنتين والثلاث سنوات، وأحسن براد كوكس وفريقه تجهيز هذا الحصان، حيث تنافس في سباق بيلمونت لمسافة الميل ونصف الميل، ثم نافس بقوة في مسافة 1800 متر في جيم داندي، وحقق اللقب في مسافة 2000 متر للفئة الأولى ، ولا يسعنا سوى تقديم التحية للطريقة التي أحسنوا بها تجهيز هذا الحصان».

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