«بن بطل» لجودلفين يتطلع إلى لقب «سلبريشن مايل» اليوم

المصدر: (دبي - علي الظاهري )

تتطلع خيول الإمارات إلى تحقيق انتصارات جديدة عندما تخوض التحدي في مضمار جودوود في إنجلترا اليوم، أبرزها «بن بطل» لجودلفين الذي يسعى لمواصلة التألق بمشاركته في سباق «سلبريشن مايل» لمسافة 1600 متر للفئة الثانية بقيادة الفارس أويشين مارفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، كما يخوض التحدي على اللقب «متسابق» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

ويملك «بن بطل» ابن «دباوي» سجلاً مميزاً في كل من المواسم الأربعة الماضية بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور بما في ذلك انتصارات من الفئة الأولى في كل من «دبي تيرف»، و«غروسه دالماير برايس»، و«كولفيلد ستيكس» خلال موسم رائع في عام 2018، وفوزه بسباق جويل ستيكس «جروب 2» في نيوماركت كان أحد أفضل العروض في العالم على مسافة الميل في عام 2019، واستهل عام 2020 بتقديم عروض باهرة على مستوى «جروب 2» على كلا المسارين العشبي والرملي في ميدان قبل أن يحرز المركز الثالث عن جدارة في كأس السعودية.

«تندر بوكس»

وسيشهد سباق «برستيج ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة، ضمن حفل اليوم، مشاركة 11 مهرة أبرزها «تندر بوكس» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف جون وثادي غوسدن، «دانة» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف سيمون وإيد كريسفورد.

استراحة

وتحدث المدرب سعيد بن سرور عن مشاركة «بن بطل» في سباق اليوم، قائلاً: حصل «بن بطل» على استراحة معتبرة في بداية الموسم وقررنا ألا يأتي إلى دبي لأنه مر بموسم صعب العام الأسبق، وهذا يبدو سباقاً جيداً بالنسبة له على مسافة تناسبه، وقد مضت تحضيراته بشكل طيب، وهو مستعد لاستهلال الموسم الجديد، على الرغم من أننا نتوقع أن يكتسب جاهزية من هذه المشاركة له منذ عام تقريباً.

«اسنشيال كوالتي»

من جهة أخرى، يسعى «اسنشيال كوالتي» لجودلفين إلى تعزيز موقعه في صدارة خيول الثلاث سنوات في أمريكا الشمالية في مسعاه لإضافة فوز رابع بالدرجة الأولى في «ترافرس ستيكس» لمسافة 2000 متر على مضمار سراتوغا بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس، ويتجه مهر الإنتاج المحلي المنتسب للفحل «تابت» إلى السباق والذي يعد بمثابة «داربي منتصف الصيف» عقب تحقيقه سبعة انتصارات من ثماني مشاركات.

حيث كانت خسارته الوحيدة حينما ركض في مسار خارجي في كنتاكي داربي «جروب 1»، وفيه اندفع من الخلف ليشغل المركز الرابع بفارق ضئيل، ثم عاد من تلك الخسارة بتحقيق فوز ينم عن عزيمة بسباق بيلمونت ستيكس للفئة الأولى، قبل أن يظهر قدرات قتالية لخطف فوز بفارق نصف طول عن «كيب مي إن مايند» في السباق التقليدي التحضيري لسباق ترافرس، وهو سباق 1800 متر جيم داندي ستيكس للفئة الثانية في سراتوغا بنهاية يوليو.

وقال المدرب براد كوكس: يتمتع «اسنشيال كوالتي» بجاهزية عالية ذهنياً، وبالتأكيد هو الآن أكثر جاهزية من حالته قبيل سباق جيم داندي، وخطتنا ظلت دائماً بلوغ الذروة في هذا الصيف لهذا السباق والذي ظل هدفنا منذ كنتاكي داربي، بحيث يكون في جاهزيته العليا في يوم سباق ترافرس، ومن منظور ذهني وبدني، أشعر أنه في الموقع الصحيح الذي نريده.

وأضاف: الجواد يعلم كيفية التغلب على المنافس الأخير، وبمجرد أن تقدم على «هوت رود شارلي» في بيلمونت، نصب أذنيه إلى الأمام عند خط النهاية، وبدا وكأنه جاهز لأخذ دورة أخرى، ولديه قدر هائل من اللياقة التحملية، ونشعر بإثارة تجاه حظوظه بهذا السباق.

«ليك أفنيو»

وضمن أشواط الحفل على مضمار سراتوغا، تشارك مهرة الأربع سنوات «ليك أفنيو» لجودلفين بقيادة الفارس جونيار الفرادو وإشراف المدرب ويليام موت إلى تحدي الفئة الأولى لأول مرة بسباق 1400 متر «بالرينا هانديكاب». وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين في أمريكا:

قدمت «ليك أفنيو» أداءً باسلاً للغاية في سباق اونرابل ميس، ولكنها تخوض منافسة شرسة بحضور المهرة المتميزة «غامين» و«سي سي»، وهي جديرة بفرصة المشاركة ضمن المجموعة، وتدربت بشكل جيد حتى اللحظة، ولكن لا يساورنا شك في صعوبة المهمة التي هي بصددها.

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