طيران الإمارات ترعى «فرساننا» في مونديال القدرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي للفروسية عن مشاركة فريق فرسان الإمارات في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة والمقررة إقامتها من 6 ولغاية 11 من شهر سبتمبر المقبل في هولندا، وستكون «طيران الإمارات» الراعي الرسمي للفريق في البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتعد «طيران الإمارات» شريكاً في رعاية العديد من البطولات والأحداث الخاصة بالفروسية ومنها رياضة القدرة والتحمل، ومن أبرزها كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم والتي تقام سنوياً في مدينة دبي الدولية للقدرة إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى على مستوى سباقات الخيل، ومن أهمها كأس دبي العالمي.

خطوة مهمة

وتمثل الشراكة الجديدة بين نادي دبي للفروسية وطيران الإمارات، خطوة مهمة في عالم سباقات القدرة والتحمل على الساحة العالمية، وخاصة أن فريق فرسان الإمارات يملك سجلاً حافلاً بالإنجازات في مختلف ميادين القدرة العالمية، إذ سيرتدي الفرسان المشاركون الذين يمثلون الدولة في الحدث العالمي، شعار الناقلة الوطنية العريقة على قمصانهم في منافسات البطولة.

وأعرب اللواء الخبير محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن سعادته وفخره بشراكة طيران الإمارات في هذه الرياضة العريقة عبر رعاية فريق فرسان الإمارات في البطولة التي تستقطب مشاركين من مختلف أنحاء العالم، مثمناً هذه الرعاية التي تعد امتداداً للعلاقة الوثيقة بين طيران الإمارات ودعم الأنشطة الخاصة برياضة الفروسية عموماً والقدرة والتحمل على وجه الخصوص.

وأضاف العظب: نتطلع إلى تعزيز علاقتنا وشراكتنا مع طيران الإمارات الناقلة الوطنية العريقة، ونفخر بهذه الرعاية التي ستكون بلا شك بمقام نقلة نوعية ستحصد ثمارها في المستقبل وخاصة على مستوى رياضة القدرة والتحمل التي تتربع فيها الإمارات على عرش البطولات بعد تحقيق العديد من الألقاب في أكبر المحافل العالمية، ووجود طيران الإمارات في الرعاية يمثل خطوة مهمة في نمو رياضة الآباء والأجداد وتعزيز حضورها والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور في عالم سباقات القدرة والتحمل.

وأكد العظب جهوزية فريق فرسان الإمارات للبطولة، وأنهم سيكونون على قدر التحدي.

استثمار واعد

من جانبه، أبدى عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات، سعادته بهذه الرعاية باعتبارها استثماراً واعداً في رياضة عريقة مثل الفروسية وتحديداً رياضة القدرة والتحمل التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتراث الإمارات، إذ تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية طيران الإمارات في مواصلة انتشار علامتها من خلال رعاية الفرق العالمية في مختلف الرياضات والبطولات.

قائمة نهائية

وستضم القائمة المبدئية خمسة أسماء من الفرسان المرشحين لخوض منافسات البطولة إلى جانب تسجيل 15 خيلاً بعد استيفاء جميع متطلبات التأهيل الدولي للبطولة، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للفرسان في مطلع سبتمبر المقبل والتي ستضم خمسة أسماء سيخوضون غمار المنافسة في السباق الممتد لمسافة 120 كلم.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة التي ستقام في مدينة إيرميلو بهولندا، مشاركة 115 فارساً وفارسة يمثلون 40 دولة.

مسيرة نجاح

يعد فريق فرسان الإمارات المرشح الأقوى في البطولة على المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجازات في تاريخ البطولة، وخاصة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في سان روسور في مدينة بيزا الإيطالية، إذ احتكر فرسان الإمارات المراكز الخمسة الأولى وتوجوا في فئتي الفرق والفردي بعد أن تمكن الفارس سعيد المهيري من الاحتفاظ باللقب في النسخة الثانية على التوالي، برفقة زملائه في الفريق شاهين المزروعي الفائز بالمركز الثاني وسيف المزروعي الحائز المركز الثالث والفارس فارس المنصوري صاحب المركز الرابع والفارس سيف بالجافلة.

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