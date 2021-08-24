طيران الإمارات ترعى فريق فرسان الإمارات في مونديال هولندا للقدرة

المصدر: وام

أعلن نادي دبي للفروسية مشاركة فريق فرسان الإمارات في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة المقرر إقامتها من 6 لغاية 11 سبتمبر المقبل في هولندا، حيث ستكون مؤسسة طيران الإمارات الراعي الرسمي للفريق في البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتعتبر مؤسسة طيران الإمارات شريكاً في رعاية العديد من البطولات والأحداث الخاصة بالفروسية ومنها رياضة القدرة والتحمل، حيث كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم والذي يقام سنوياً في مدينة دبي الدولية للقدرة إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى على مستوى سباقات الخيل من أبرزها كأس دبي العالمي.

وتمثل الشراكة الجديدة بين نادي دبي للفروسية وطيران الإمارات، خطوة مهمة في عالم سباقات القدرة والتحمل على الساحة العالمية، خاصة وأن فريق فرسان الإمارات يملك سجلاً حافلاً بالإنجازات في مختلف ميادين القدرة العالمية، حيث سيرتدي الفرسان المشاركين الذين يمثلون الدولة في الحدث العالمي، شعار الناقلة الوطنية العريقة على قمصانهم خلال منافسات البطولة.

وأعرب اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن سعادته وفخره بشراكة طيران الإمارات في هذه الرياضة العريقة عبر رعاية فريق فرسان الإمارات في البطولة التي تستقطب مشاركين من مختلف أنحاء العالم، مثمناً هذه الرعاية التي تعتبر امتداداً للعلاقة الوثيقة بين طيران الإمارات ودعم الأنشطة الخاصة برياضة الفروسية عموماً والقدرة والتحمل على وجه الخصوص.

وقال العظب : نتطلع إلى تعزيز علاقتنا وشراكتنا مع طيران الإمارات الناقلة الوطنية العريقة، ونفخر بهذه الرعاية التي ستكون بلا شك بمثابة نقلة نوعية ستحصد ثمارها في المستقبل خاصة على مستوى رياضة القدرة والتحمل التي تتربع فيها الإمارات عرش البطولات بعد تحقيق العديد من الألقاب في أكبر المحافل العالمية، ووجود طيران الإمارات في الرعاية يمثل خطوة مهمة في نمو رياضة الآباء والأجداد وتعزيز حضورها والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور في عالم سباقات القدرة والتحمل.

وأكد العظب جاهزية فريق فرسان الإمارات للبطولة بعد انتهاء مرحلة الإعداد والتحضير للمونديال، وسيكون أبناء الدولة من الفرسان على قدر التحدي والطموح لتمثيل بلادهم خير تمثيل ومواصلة الريادة والإنجازات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في البطولة التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

من جانبه، أبدى عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات، سعادته بهذه الرعاية باعتبارها استثمار واعد في رياضة عريقة مثل رياضة الفروسية وتحديداً رياضة القدرة والتحمل التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وتراث الإمارات، حيث تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية طيران الإمارات في مواصلة الانتشار والترويج لعلامتها من خلال رعاية الفرق العالمية في مختلف الرياضات والبطولات.

وقال الغيث إنهم على ثقة كبيرة بأن دعم فرسان الإمارات في رياضة مليئة بالتحدي والإثارة مثل رياضة القدرة والتحمل، سيساهم في استقطاب مزيد من الشباب إلى هذه الرياضة التي تعتبر جزأ لا يتجزأ من تاريخ وثقافة الإمارات.

وستضم القائمة المبدئية خمسة أسماء من الفرسان المرشحين لخوض منافسات البطولة إلى جانب تسجيل 15 خيلاً بعد استيفاء جميع متطلبات التأهيل الدولي للبطولة، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للفرسان في مطلع سبتمبر المقبل والتي ستضم خمسة أسماء سيخوضون غمار المنافسة في السباق الممتد لمسافة 120 كلم ومن المتوقع أن تشهد البطولة التي ستقام في مدينة إيرميلو بهولندا، مشاركة 115 فارساً وفارسة يمثلون 40 دولة.

ويعتبر فريق فرسان الإمارات المرشح الأقوى في البطولة على المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجازات في تاريخ البطولة، خاصة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في سان روسور في مدينة بيزا الايطالية، حيث احتكر فرسان الإمارات المراكز الخمسة الأولى وتوجوا في فئتي الفرق والفردي بعد أن تمكن الفارس سعيد المهيري من الاحتفاظ باللقب في النسخة الثانية على التوالي، برفقة زملائه في الفريق شاهين المزروعي الفائز بالمركز الثاني وسيف المزروعي الحائز على المركز الثالث والفارس فارس المنصوري صاحب المركز الرابع والفارس سيف بالجافلة.

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