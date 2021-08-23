«بريز أب».. مزاد كأس دبي العالمي لخيول السباق في مارس

المصدر: دبي - البيان

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، ومجموعة «جوفز» العالمية، عن تعاونهما لإقامة مزاد كأس دبي العالمي الاستعراضي الأول «بريز أب» لخيول السباق، بمشاركة واسعة من أبرز الملاك والمدربين على مستوى العالم، وذلك خلال أسبوع كأس دبي العالمي، والمتوقع انعقاده في 24 مارس 2022، على مضمار «ميدان»، وسيقام المزاد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي. ويعكس المزاد اهتمام أبناء الإمارات الكبير بثقافتهم وتراثهم، الذي يشكل الخيل جزءاً مهماً منه.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز