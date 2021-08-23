حمدان بن محمد: جيل الفارس والفروسية

المصدر: دبي - علي الظاهري

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حساب سموه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة له مع طفليه راشد وشيخة، خلال زيارة إسطبلات جودلفين في المملكة المتحدة مع الجواد البطل «أداير»، وعلق سموه على الصورة قائلاً: «جيل الفارس والفروسية»، مضيفاً سموه: «إن التدريب والتعليم يجب أن يبدآ في وقت مبكر، جاء راشد وشيخة لرؤية «أداير»، نتمنى له تحقيق الأفضل».

ويعتبر «أداير» لجودلفين واحداً من أبرز نجوم المضامير في سباقات الخيل بعد الثنائية التاريخية التي حققها هذا الموسم في أقوى سباقات الفئة الأولى في إنجلترا، حيث انتزع لقب الديربي الإنجليزي على مضمار آبسوم، وفاز بلقب «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» على مضمار آسكوت، ليصبح «أداير» أول فائز في الديربي الإنجليزي على مدى 20 عاماً يتمكن من الظفر بلقب سباق «كينج جورج» العريق.

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