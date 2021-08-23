«ملذات شادويل» تحلق بلقب «ألاباما ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

واصلت المهرة «ملذات» لـ«شادويل» نجوميتها في المضامير الأمريكية، وحققت انتصاراً جديداً يضاف إلى سجل انتصاراتها العالمية عبر الظفر بلقب «ألاباما ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الأولى على مضمار سراتوغا في أمريكا، أول من أمس، بقيادة الفارس جون فيلاسكويز، وإشراف المدرب تود بليتشر، مسجلة زمناً قدره 2.2.59 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيفة «كلايريري» بقيادة الفارس إيراد أورتيز وإِشراف المدرب ستيفن أسميسون، وجاءت في المركز الثالث «آرمي وايف» بقيادة الفارس تيلير غافليون وإشراف المدرب مايكل جي ميكر.

ورفعت «ملذات» رصيدها بهذا الفوز إلى 6 انتصارات، أبرزها الفوز بلقب النسخة الـ147 من بطولة «كنتاكي أوكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «شيرشل داونز» بمشاركة نخبة خيول العالم.

من ناحية أخرى، حقق «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، لقب سباق «دارليبريكس مورني» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى على مضمار دوفيل الفرنسي أمس بقيادة الفارس كريستوف سيميلون وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، مسجلاً زمناً قدره 1.10.81 دقيقة.

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