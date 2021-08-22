«ثنائية» لخيول جودلفين في «يورك»

المصدر: متابعة- علي الظاهري

حققت خيول جودلفين، ثنائية، أمس، على مضمار يورك في إنجلترا، عبر «ريال وورلد» و«سبيس بلوز»، في أقوى سباقات الحفل، الذي ضم 7 أشواط. وافتتح «ريال وورلد» انتصارات جودلفين، بحصد لقب «سترينسل ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة، بقيادة الفارس ماركو غياني وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.47.66 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول، عن «لورد غليترز»، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

ونال «سبيس بلوز» لجودلفين، لقب «سيتي أوف يورك ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.22.60 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول، عن «هاي فيلد برينسس»، بقيادة الفارس ديفيد آلان وإشراف المدرب جون كوين، فيما جاء «جلوريوس جورني» لـ «سمو الشيخة الجليلة للسباقات»، في المركز الثالث، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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