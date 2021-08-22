كأس زايد تجتذب النخبة في وارسو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يحتضن مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، عصر اليوم، فعاليات كأس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكأس الوثبة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم السباقات، تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وخصصت كأس زايد (جائزة أوروبا) للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2600 متر، ويبلغ جائزته 148,750 ألف زلوتي بولندي، ويجتذب 9 من نخبة الخيول القوية، صاحبة الانتصارات الباهرة في الساحة الأوروبية.

والمرشحون للفوز هم «أمواج الخالدية» بإشراف إم كاسبرزايك وقيادة اشتيبان مازور، و«داري الخالدية» بإشراف بي كلواسكي وقيادة أي تورجييف، والاثنان من إسطبلات الخالدية في بولندا، و«سامونلو» لكولك فان ميرفيلد، بإشراف سي فراسل وقيادة في بوبوف.

كأس الوثبة

وتتصدر المهرة «معالي مسقط» لمزرعة مسقط، بإشراف إم بورموسكي وقيادة إس أبييف، ترشيحات سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي تنافس فيه 9 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، كما ينافس على اللقب «ناش دو دوز» لدي بوريس، بإشراف دبليو أولكوسكي وقيادة أي تورجييف، و«الفيصل» للشيخ فيصل آل ثاني، بإشراف إم كاسبرزايك وقيادة كيكرزيبوسكي، و«ساباميرا» جانو بودلاسكي، بإشراف وقيادة إس فاسيتوف.

ويستضيف مضمار سان سباستيان الإسباني، السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، بمشاركة ثلاثة خيول، تتنافس على جوائز قدرها 8,400 يورو، وتتصدر الترشيحات المهرة «فورايت»، بإشراف شارل جوردين وقيادة جي كروسجين، فيما يحتضن مضمار رويان الفرنسي، السباق الثالث لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 12 ألف يورو، وتشارك فيها 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تتصدرها المهرة «هيرا دو فاوست» لشادويل.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان، دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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