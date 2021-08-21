«جافانيكا» لجودلفين و«ملذات» لشادويل في تحدٍ أمريكي جديد

المصدر: (متابعة - علي الظاهري)

تتطلع «جافانيكا» لجودلفين إلى مواصلة التألق عندما تخوض تحدي اليوم على لقب «ديل مار أوكس» لمسافة 1800 متر للفئة الأولى على مضمار ديل مار في أمريكا بقيادة الفارس درايدن فان دايك، وإشراف المدرب أوين هارتي، كما تسعى «ملذات» لـ«شادويل» بطلة «كنتاكي أوكس»، إلى مواصلة انتصاراتها بالمشاركة في سباق «ألاباما ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الأولى على مضمار سراتوغا في أمريكا بقيادة الفارس جون فيلاسكويز، وإشراف المدرب تود بليتشر.

«سبيس بلوز» و«ريال وورلد» ينافسان على مضمار يورك



وعلق جيمي بيل، رئيس جودلفين في أمريكا على مشاركة «جافانيكا»: «خسرت «جافانيكا» حينما كانت بصدد الاندفاع في المسار المستقيم بسباق سنيوريتا ستيكس، وركضت بشكل سيئ مرة واحدة حينما قصدنا تجربتها على الرمل في سانتا أنيتا أوكس، ولو تجاهلنا هذين السباقين، سنصل إلى أن «جافانيكا» حلت بالميزان أربع مرات في سباقات مصنفة منذ فوزها بسباق للمبتدئة، علاوة على فوزها في آخر مشاركة».

وأضاف: «لدى «جافانيكا» المستوى الذي يؤهلها للركض بشكل جيد على مستوى الفئة الأولى، ويعتقد أوين أنها في أفضل حالة قبيل التوجه إلى هذا السباق، وليست لدينا أعذار، وبالتأكيد أعتقد أنها قادرة على شغل أحد المراكز الأولى».

منافسات يورك

من جهة أخرى، تتواصل المنافسات على مضمار يورك في إنجلترا في مجموعة من السباقات، أبرزها الشوط الثاني «سيتي أوف يورك ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، ويتقدم الخيول المشاركة «سبيس بلوز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«جلوريوس جورني» لـ«سمو الشيخة الجليلة للسباقات» بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

ويشارك في الشوط الأول «سمفوني جروب سترينسل ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة، 7 خيول، أبرزها «ريال وورلد» لجودلفين بقيادة الفارس ماركو غياني، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«الدراما» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني، وإشراف المدرب روجر فاريان.

وأبدى المدرب شارلي ابلبي تفاؤله تجاه مشاركة «سبيس بلوز» اليوم، وقال: «شعرنا بارتياح من أداء «سبيس بلوز» في غودوود على أرضية لينة للغاية بالنظر إلى كونها أول مشاركة له منذ مدة، وسجله يشير إلى قدرته على الركض على الأرضية اللينة، ولكن الأرضية كانت معتدلة ضاربة نحو السرعة حينما فاز بالسعودية وتعامل معها بشكل جيد، وبالتأكيد استفاد من مشاركته في غودوود بسباق لينوكس ستيكس، ويفترض أن يقدم أداءً تنافسياً للغاية».

وتحدث المدرب سعيد بن سرور عن مشاركة «ريال وورلد»، قائلاً: «خسر «ريال وورلد» فرصة المشاركة في سباق «روز أوف لانكاستر ستيكس» في هايدوك بارك، حيث كانت الأرضية لينة للغاية، ولكن الأرضية الأكثر جفافاً في يورك يفترض أن تكون مناسبة له تماماً، وقدم أداءً طيباً في المشاركتين اللتين خاضهما حتى الآن هذا الصيف، وأتطلع إلى عرض طيب آخر من الجواد».

مشاركة فرنسية

وعلى مضمار دوفيل الفرنسي، تشارك مهرة جودلفين «فلير ديريس» ابنة «شمردل» في سباق «بري دو كالفادوس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، بقيادة الفارس مايكل بارزلونا، وإشراف أندريه فابر، كما يشارك المهر «أوفيسر أوف ستيت» في سباق «كرايتيريوم دو فوند أوريبين ديلافاج ليستد» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس مايكل بارزلونا، وإشراف المدرب أندريه فابر.

وأكدت ليزا جين غرافارد من جودلفين جاهزية «فلير ديريس» لسباق اليوم، وقالت إنها مهرة قليلة المشاركات بالمقارنة مع بعض منافساتها، لكنها فارهة القوام، ويتطور أداؤها مع كل مشارك.

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