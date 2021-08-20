«إماراتي أنا» يخوض تحدي «ننثورب ستيكس» اليوم

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

يواجه «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم تحدياً قوياً اليوم على لقب «كولمور ننثورب ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى على مضمار يورك في انجلترا، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان.

ويشهد الحفل الذي يدشنه الشوط الأول الافتتاحي «سكاي بيت هانديكاب» لمسافة 2400 متر، مشاركة 18 خيلاً أبرزها «ثرون هول» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان إلى جانب «ماي فرانكل» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف السير مايكل ستوت.

ويشارك في الشوط الخامس «بريتش ستاليون ستيكس» لمسافة 1400 متر، 17 خيلاً أبرزها «برازيليان بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بقيادة الفارس بين كارتس وإشراف المدرب مارك جونسون، كما يشارك في الشوط «هو يا مال» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس أوشن مارفي وإشراف المدرب أندريا بالدينغ.

ويضم الشوط السادس «هانديكاب» لمسافة 2100 متر، مجموعة من الأسماء المشاركة أبرزها «أمنيات» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دي كيه ويلد. ويسدل الستار على الحفل في الشوط السابع «سكاي بيت مايل هانديكاب» لمسافة 1600 متر.

ومن أبرز المشاركين «رويال فليت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «وشاح» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز، «الداري» لـ«شادويل» بقيادة الفارس داني أونيل وإشراف المدرب وليام هاجاس.

لقب

من جهة أخرى، حققت «زين كلاودت» لسعيد الطاير لقب «سكاي بيت لاوذر ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 1.10.46 دقيقة وبفارق طول عن الوصيفة «ساندراين» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندريا بالدينغ، وجاءت في المركز الثالث «ديزرت بريمر» بقيادة الفارس أوشين مارفي وإشراف المدرب ستارت وليامز.

واقتنصت «سنوفل» لقب الشوط الرئيسي «دارلي يوركشير» لمسافة 2400 متر للفئة الأولى، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

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