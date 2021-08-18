«محافظ» و«خوان الكانو» في تحدي «جودمونت إنترناشونال ستيكس» اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

يشهد مضمار يورك في إنجلترا صراعاً قوياً اليوم على لقب «جودمونت انترناشونال ستيكس» لمسافة 2100 متر للفئة الأولى، بمشاركة نخبة من الخيول أبرزها «محافظ» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجاس و«خوان الكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان.

ويشهد الشوط منافسة قوية في ظل مشاركة «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة الفارس ديفيد إيغان وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن إلى جانب مشاركة «لاف» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

الشوط الافتتاحي

يشهد الشوط الأول الافتتاحي «سكاي بيت آند سمفوني جروب» لمسافة 1100 متر، مشاركة 22 خيلاً، أبرزها «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وترتفع الإثارة في الشوط الثاني «تاتيرسالز أكومب ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة، ويشارك في الشوط 5 خيول أبرزها «نوبل» لـ«جودلفين»، و«إحراز» لـ«شادويل».

الشوط الثالث

ويشارك في الشوط الثالث «سكاي بيت جريت فولتيجر ستيكس» لمسافة 2400 متر للفئة الثانية، 8 خيول أبرزها «كيماري» لجودلفين، و«يبير» لجودلفين، و«ثيرد ريلم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم. ويشهد الشوط الخامس «آيريش ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1000 متر مشاركة 15 مهرة أبرزها «نوربان» لسالم راشد بن غدير.

وتختتم الأمسية في الشوط السادس «سكاي بيت نرسيري» «هانديكاب» لمسافة 1200 متر، ويشارك في الشوط 22 خيلاً أبرزها «جدلان» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، كما يشارك في الشوط «بوبا كوكتيل» لخليفة بن دسمال بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب توم كلوفر.

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