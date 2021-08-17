«ساحر» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حصد المهر «ساحر» لمالكه إدوارد مودروفيتش، لقب المحطة الروسية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ 28، التي أقيمت في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي، أول من أمس، وذلك في ختام سادس المحطات، ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية.

نجاح

ونجحت الكأس الغالية في مواصلة نجاحاتها المبهرة في المضامير الأوروبية العريقة، في ظل المشاركة المميزة التي شهدها الحدث من نخبة الإسطبلات والملاك الروس، والحضور الجماهيري المميز، والاهتمام الإعلامي الواسع، ليضاف إلى رصيد نجاحات مسيرتها الثرية والحافلة بالتميز والتألق في السباقات الكبرى، ودعم تطلعات الملاك والمربين بجميع دول العالم.

وأقيم السباق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

9 خيول

وشهد السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى، مشاركة 9 خيول، تمثل نخبة الخيول العربية في روسيا من عمر أربع سنوات فما فوق، بقيمة جوائز 50 ألف يورو، ونجح المهر «ساحر»، في التتويج بلقب الكأس الغالية، وذلك بإشراف المدرب بايرمكولوف، وقيادة الفارس سوخانوف دينيس.

حضر السباق وتوج الفائزين، فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، ومحمد راشد المنصوري رئيس قسم الشؤون السياسية في بعثة سفارة الدولة لدى روسيا الاتحادية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور المالك والمدرب والفارس، وممثل الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا.

وأكد الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، أن استضافة روسيا للمحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، يعد امتداداً لنجاحات الكأس الغالية أوروبياً، وأن شراكة الإمارات مع روسيا تستند على قاعدة قوية من الاتفاقات الثنائية في شتى المجالات.

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