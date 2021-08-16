المهر "ساحر" بطلا لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في روسيا

المصدر: وام

توج المهر "ساحر" لمالكه ادوارد مودروفيتش بلقب المحطة الروسية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28 ، التي أقيمت في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي أمس الأحد ، وذلك في ختام سادس المحطات ضمن سلسلة سباقات الكأس.

وواصلت الكأس الغالية نجاحاتها المبهرة في المضامير الأوروبية العريقة، في ظل المشاركة المميزة التي شهدها الحدث من نخبة الاسطبلات والملاك الروس والحضور الجماهيري الكبير والاهتمام الإعلامي الواسع، ليضاف إلى رصيد نجاحات مسيرتها الحافلة بالتميز والتألق في السباقات الكبرى ودعم تطلعات الملاك والمربين بجميع دول العالم.

وأقيم السباق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

وشهد السباق - الذي أقيم ضمن الفئة الأولى - مشاركة 9 خيول تمثل نخبة الخيول العربية في روسيا من عمر أربع سنوات فما فوق، على جوائز قدرها 50 ألف يورو، ونجح المهر "ساحر" المولود في عام 2017 والمنحدر من سلالة المهر /نظام والفرس ديجيزبيل بنت دورمان/ من التتويج بلقب الكأس الغالية، وذلك بإشراف المدرب بايرمكولوف وقيادة الفارس سوخانوف دينيس، وتمكن البطل من قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر بزمن قدره 2.17.1 دقيقة، وحل "ليجيونر" / كارميل دي فاوست – ليزيتا بنت ديليجنس / بالمرتبة الثانية، فيما جاء بالمركز الثالث "بوكر" / كارميل دي فاوست – بيلاجا بنت بينيديك/.

حضر السباق وتوج الفائزين سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، ومحمد راشد المنصوري رئيس قسم الشؤون السياسية في بعثة سفارة الدولة لدى روسيا الاتحادية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور المالك والمدرب والفارس وممثل الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا.

من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية أن استضافة روسيا للمحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 28، يعد امتداداً لنجاحات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، وترسيخا لمكانتها التاريخية وعراقتها العالمية في مسيرة سباقات الخيول العربية الكلاسيكية، ويبرز المستوى العالي للتعاون بين دولة الإمارات وروسيا في جميع المجالات بما في ذلك المجال الرياضي، ويعد ثمرة للعلاقات الثنائية المميزة والروابط المتينة التي تجمع البلدين.

وأشار إلى أن شراكة دولة الإمارات مع روسيا تستند إلى قاعدة قوية من الاتفاقات الثنائية في شتى المجالات، وأن التعاون البناء يرتكز على أسس راسخة قوامها التوافق والرغبة المشتركة والاحترام المتبادل باعتبارهم أسس العلاقات الإستراتيجية التاريخية الوطيدة بين البلدين.

وأشاد الجابر بوصول سلسلة السباقات للمحطة الروسية السادسة التي تعتبر من المحطات المهمة في الأجندة السنوية، برغم كل التحديات والظروف المصاحبة للمرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن الإمارات وقيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة تطوير سباقات الخيل العربية بكافة مضامير العالم، انطلاقاً من نهجها وريادتها في دعم ملاك ومربي الخيل العربي في العالم وخطط إعلاء شأنه.

من جهته قال سعادة فيصل الرحماني إن السباق نجح في تقديم صورة تنظيمية مبهرة بكافة المقاييس، وخرجت فعالياته قوية ومثالية ضمن الفئة الأولى، حيث حقق أصداء إعلامية واسعة، في ظل المشاركة القوية من أفضل مرابط الخيل العربي في روسيا .

وأشاد بالجهود التنظيمية للهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا ومضمار موسكو، واهتمام ملاك ومربي الخيول العربية في روسيا، وحرصهم على المشاركة الواسعة لإثراء الحدث، كما أشاد بالتفاعل الكبير لقطاع الخيل العربي في روسيا مع المحطة السادسة للكأس الغالية بموسكو.

وأضاف الرحماني : " أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقودنا إلى تحقيق أعلى المراتب العالمية وتقديم الصورة المميزة لريادة الكأس الغالية التي تعد من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم، ومن حقنا أن نفخر بالنجاحات المهمة والتفاعل الكبير للملاك والمربين للخيل العربي مع الحدث الذي أقيم ضمن مهرجان الديربي الروسي أحد أقدم سباقات الخيل العربي في العالم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز