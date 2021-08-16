حمدان بن محمد يحتفي باحتفاظ «بالاس بيير» بلقب «بري جاك لوماروا»

المصدر: دبي - علي الظاهري

احتفى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بفوز «بالاس بيير» المملوك لسموه بلقب «بري جاك لوماروا» على مضمار دوفيل الفرنسي يوم أمس، ونشر سموه على الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» مقطع فيديو وصوراً توثق لحظات احتفاظ البطل باللقب للعام الثاني على التوالي.

وكان «بالاس بيير» قد حقق إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد انتصاراته، ليواصل نجوميته في المضامير الأوروبية والعالمية بعد انتزاع لقب السباق الممتد لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وتحت إشراف جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.35.96 دقيقة، بفارق عنق عن «بوتيك فلير» بقيادة الفارس كيفين مانينغ وإشراف المدرب جي اس بولجر، وحل في المركز الثالث «أوردر أوف استراليا» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

سجل حافل

ويملك «بالاس بيير» سجلاً حافلاً بالانتصارات في سباقات الميل، حيث يعتبر الفوز هو الرابع على التوالي هذا العام بعد أن افتتح مشاركاته لهذا الموسم بانتصار على مضمار «سانداون» ببريطانيا في سباق من الفئة الثانية ثم واصل التألق بتتويجه بلقب «لوكينغ ستيكس» من «الفئة الأولى» على مضمار «نيوبري» قبل أن يحلّق بلقب «كوين آن ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي على مضمار «آسكوت» لينجح أخيراً في المحافظة على لقب «بري جاك لو ماروا» للنسخة الثانية على التوالي.

وكان «بالاس بيير» قد توج العام الماضي بجائزة أفضل حصان في عمر ثلاث سنوات في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات للعام 2020 بعد تحقيق عدد من الإنجازات الكبرى أبرزها سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت».

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