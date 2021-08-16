خيول الإمارات تتألق في نيوبري ودوفيل

المصدر: دبي - علي الظاهري

واصلت خيول الإمارات التألق في المضامير الإنجليزية والفرنسية، وشهد مضمار نيوبري في إنجلترا تسجيل انتصارات بشعار «شادويل» إضافة إلى تألق خيول الإمارات على مضمار دوفيل في فرنسا.

وحققت خيول «شادويل» ثنائية على مضمار نيوبري في إنجلترا وفاز «حكم» بلقب شوط «جيفري فرير ستيكس» لمسافة 2700 متر من الفئة الثالثة بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز مسجلاً زمناً قدره 2.55.14 دقيقة، بفارق ثلاثة أطوال وربع طول عن «رودريجو دياز» بقيادة الفارس ادام كيربي بإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، وجاء في المركز الثالث «بابلو اسكوبار» لحسين لوتاه بقيادة الفارس توم ماركوند وإشراف المدرب ويليام هاجاس.

وظفر «طوارق» لشادويل بلقب سباق «ميتال يو كيه هانديكاب» لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب سير مايكل ستيت، مسجلاً زمناً قدره 2.8.81 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «جولد آرتش» بقيادة الفارس هولي دويلي وإشراف المدرب ديفيد إيفانس.

مضمار دوفيل

وفي مضمار دوفيل الفرنسي، حقق «دبي هانور» لمحمد بالعبيدة لقب سباق «بري غيوم درنانو» لمسافة 2000 متر من الفئة الثانية، بقيادة الفارس ماكسيم جيون وإشراف المدرب ويليام هاجاس، محققاً زمناً قدره 2.4.83 دقيقة، بفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «بريتي تايجر» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب فيرميلون، وحل في المركز الثالث «تاس مان بي» بقيادة ديفيد بروبيرت وإشراف السير مارك تود.

وظفر «جود ايفورت» لعبدالله المنصوري بلقب «بري هاديميسنال» لمسافة 1400 متر والمخصص لخيول 4 سنوات فما فوق، وذلك بقيادة الفارس مايكل بارزلونا وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 1.15.82 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «إيلاسيف فوت» بقيادة الفارس تو باتشلوت وإشراف المدرب جي رينر، وحل في المركز الثالث «مانجير» بقيادة الفارس إيدي هاردون وإشراف كارينا فاي.

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