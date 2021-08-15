النرويجية ساندي بطلة «دولية الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

فازت الفارسة النرويجية أنيتا ساندي على صهوة جوادها «فور كاش 2» بلقب بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي شهدتها ميادين الفروسية بالإمارات للمرة الأولى، خلال فصل الصيف، وأقيمت خلال اليومين الماضيين على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية.

ونجحت البطلة في إنهاء التمايز دون خطأ في زمن بلغ 39.81 ثانية، وتوّجت بلقب أول بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، تشهدها الإمارات ودول الخليج صيفاً، وفاز المشارك الثاني في التمايز الفارس عبد الرحمن الحبسي بالجواد «شارلي براون» بجائزة المركز الثاني، ويليه الفارس الشاب محمد حمد الكربي بالجواد «دينكي توي زد».

أشرف على البطولة الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية لونجين راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بمشاركة 106 من فرسان وفارسات من 16 دولة، بصحبتهم 106 خيول، تنافسوا على جوائز بلغ مجموعها (240) ألف درهم في 6 منافسات من فئة النجمتين، وفي منافستين من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات.

وتوّج الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق الفائزين.

وجرت فعاليات المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى بمواصفات المرحلتين الخاصة بمسار بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، بمشاركة 35 فارساً وفارسة، ونجح 5 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأحرز المركز الأول الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «كارامبا» في 29.33 ثانية، وحقق المركز الثاني الفارس السوري الشاب أسامة الزبيبي، مسجلاً 29.68 ثانية، يليه النرويجية أنيتا ساندي بالجواد «فور كاش 2»، بزمن 31.48 ثانية.

وفي أولى منافسات الفئة الوسطى بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز (130) سم، بمشاركة 36 فارساً وفارسة نجح 13 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأفضل أزمنة المرحلة الثانية سجله الفارس محمد حمد الكربي بالجواد «أير أوكرين» (27.15) ثانية وتوّج بكأس المركز الأول، يليه الفارس راشد محمد الرميثي على الفرس «فالنتين» في (27.65) ثانية، وأحرز المركز الثالث الفارس الشاب عبد الله حمد الكربي على الجواد «كوراندو 11» في (27.76) ثانية.

وخطف الفارس الشاب السوري أسامة الزبيبي جائزة المركز الأول في المنافسة الثانية من الفئة الوسطى، وجاءت من جولة مع جولة تمايز على حواجز (135) سم بمشاركة 35 فارساً وفارسة، نجح منهم 7 فرسان في العبور إلى جولة التمايز، التي أكملها المتصدر أسامة الزبيبي دون خطأ ضمن ثلاثة فرسان في زمن (36.52) ثانية، وجاء الفارس المصري عمرو جمال محمد ثانياً، وأنهى التمايز بصحبة الفرس «غيرلين» في زمن (41.59) ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة البريطانية جاسيكا كروس بلاك بالجواد «اتش اتش سيغما»، وبزمن تمايز (41.64) ثانية.

الفئة الصغرى

وفي منافسات الفئة الصغرى من فئة النجمتين شارك 70 فارساً وفارسة في منافسة اليوم الأول من البطولة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز تراوح ارتفاعها بين (115ـ 120) سم، نجح منهم 33 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وبأفضلية الزمن حاز الصدارة الفارس علي عبد الله بن خادم بالفرس «دوكسان بي» في زمن (22.99) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس محمد حمد الكربي بالفرس «شانتال» بزمن (23.38) ثانية، وتوّج بكأس المركز الثالث الفارس الأردني عمر أيمن بالجواد «في آي بي ديللي روان» في (23.39) ثانية.

وتنافس 79 فارساً وفارسة في المنافسة الثانية من الفئة الصغرى بمواصفات المرحلتين على حواجز (120) سم، نجح منهم 17 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وبفارق التوقيت حاز فرسان الإمارات الناشئين على المراكز الأربعة الأولى، ونال الصدارة الفارس الناشئ مبخوت عويضة الكربي بالجواد «زاندوكان سي» في (24.94) ثانية، يليه الفارس عبد الله حمد الكربي بالجواد «كوراندو 11»، ثم الفارس محمد حمد الكربي بالفرس «شانتال»، والفارس محمد عمران العويس مع الجواد «دبي دو فيا».

نجاح

وأكد الدكتور غانم الهاجري أن منافسات البرنامج الصيفي وبطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز حققت نجاحاً كبيراً من التنظيم والمشاركة في خمس منافسات أسبوعية وبطولة دولية، ومع توفر الإمكانات الإدارية والفنية حرص اتحاد الفروسية على تأهيلهم ونشيد بجهودهم مع مشاركة الأعداد الكبيرة من المشاركين، ما يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً لعموم أنشطة الفروسية في الدولة.

وأعرب سلطان اليحيائي عن شكره لاتحاد الفروسية ولونجين على الدعم والرعاية، ومجلس أبوظبي الرياضي لتوفير الإمكانات وقال: إن نادي الشارقة للفروسية بدأ منذ فترة طويلة بمنافسات تدريبية خلال الصيف وصولاً لمنافسات أشمل، ويكفي شرفاً أن أول بطولة دولية لقفز الحواجز تقام في الإمارات والخليج، جرى تنظيمها في نادي الشارقة للفروسية في وقت توقفت فيه معظم الأنشطة الرياضية، بسبب الجائحة والطقس، ويعود الفضل في إقامتها لمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجه بإنشاء هذا الصرح الذي ينعم به جميع أبنائه الفرسان، ولا تقتصر إيجابياته على المناسبات فحسب، بل في التدريب اليومي، الذي يعد الفرسان ويكمل جاهزيتهم.

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