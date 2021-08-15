«بالاس بير» يدافع عن لقب «بري جاك لوماروا» في فرنسا

المصدر: دبي- علي الظاهري

يخوض ثنائي جودلفين «فيكتور لودوروم» و«ميدتاون»، تحدياً قوياً على مضمار دوفيل في فرنسا، اليوم، من خلال مواجهة أفضل خيول الميل في أوروبا، بسباق الفئة الأولى، حيث سيجمع اللقاء «النخبة» على لقب «بري جاك لو ماروا»، في مضمار دوفيل لمسافة 1600 متر «جروب 1».

والذي يتطلع فيه «بالاس بير»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إلى المحافظة على اللقب الذي حققه في النسخة الماضية، عن جدارة، إضافة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته لهذا العام. ويقود «فيكتور لودورم»، الفارس مايكل بارزلونا، و«ميدتاون» بقيادة الفارس وليام بيوك، ويشرف عليهما المدرب أندريه فابر.

بينما يقود «بالاس بير»، الفارس فرانكي ديتوري وتحت إشراف جون وتادي جوسدن، وتضم قائمة شرف الفائزين بالسباق، نجوم جودلفين، «دبي ملينيوم»، «دباوي»، و«ريبشيستر»، كما تضم نسخة هذا العام، كوكبة من الطراز الرفيع.

وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين «ظل هذا السباق هدفاً لـ «فيكتور لودوروم» طوال العام، وشعرنا بارتياح عميق لأدائه المثير على مسار مستقيم، لمسافة الميل، في دوفيل، على أرضية معتدلة». وأضافت: « الفارس أندريه فابر مرتاح لتطور مستوى «ميدتاون»، منذ سباق بري جان برات، ولديه تقدير كبير للحصان، منذ مشاركته الأولى في السباقات العام الماضي».

سباق «بري مينيرف»

ويشهد الحفل الذي يضم 5 أشواط، مشاركات أخرى لجودلفين، أبرزها سباق «بري مينيرف» لمسافة 2500 متر من الفئة الثالثة، الذي يدفع الشعار الأزرق فيه بالمهرة «سيدة»، ابنة دباوي، تحت قيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وخاضت «سيدة» 3 مشاركات، لمسافة الميل ونصف الميل، في نيو ماركت، وحققت الفوز بسباق للمبتدئة، وسباق هانديكاب، وخسرت بنصف طول بسباق شاليس ستيكس ليستد.

تطلّع

ويتطلع «الجيرز» بشعار جودلفين، بقيادة مايكل بارزلونا وإشراف المدرب أندريه فابر، لتحقيق الفوز الأول على مستوى الفئة الثالثة، في سباق «بري غونتو بيرون»، لمسافة 2000 متر «جروب 3». ويشهد سباق «بري نوريف ليستد» لمسافة 2000 متر، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «موند» بقيادة الفارس مايكل بارزلونا، و«شفاف» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس كريستيان ديمارو.

و«لاتيسيت جينيريشن» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويلتألق من جهة أخرى، حقق «انغراشيتنغ» لجودلفين، أمس، بقيادة الفارس دامين أوليفر وإِشراف المدرب جيمس كمنغز، لقب سباق «فين ستيكس» لمسافة 1100 متر من الفئة الثالثة، في مضمار كولفيلد بأستراليا، محققاً 1.3.97 دقيقة.

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