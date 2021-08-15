9 جياد في تحدي كأس رئيس الدولة للخيول العربية بروسيا اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحتضن روسيا اليوم المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 28، في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي، امتداداً لنجاحات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، وتأكيداً لمكانتها التاريخية وعراقتها العالمية في مسيرة سباقات الخيول العربية الكلاسيكية.

ويقام الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وحرص الإمارات المتواصل لتشجيع ورعاية الخيل العربي، بما يسهم في رفعة وإعلاء شأنها وتأكيد حضورها في السباقات العالمية.

وتتنافس 9 خيول في سباق محطة روسيا على لقب الكأس الغالية، في ظل مشاركة نخبة المرابط والإسطبلات الروسية في السباق الذي يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 50 ألف يورو.

وتضم القائمة مجموعة مميزة من الخيول أبرزها «بوكر» لبوختوياروف وبإشراف بودكويكو وقيادة كابوشيف، و«كابيتان فلينت» العائد لتشويف وإشراف يورتشينكو وقيادة أولوبيف، و«سيدي جمور» لبليسكانوفسكي بإشراف كوكانوفا وقيادة كوزلوف، و«ليجيونير» لبوختوياروف وإشراف يورتشينكو وقيادة كوشوباكوف، «سحر» لموردوخوفيتش وإشراف بيرمكولوف وقيادة سوخانوف، و«جراند سامرايت» لكوندراتيفا وإشراف المدرب كوكانوفا وقيادة خكونوف.

نموذج

وأكد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية إن ما تحققه الكأس بجميع محطاتها، يمثل نموذجاً فذاً لمدى اهتمام الإمارات وقيادتها الرشيدة برفعة الخيل العربية ودورها الريادي في تقديم أفضل الفرص والدعم والمساهمات الكبيرة لتنمية حضور الخيل العربي في السباقات العالمية.

مبيناً أن الإمارات تتمتع بشراكات استراتيجية وعلاقات تاريخية وطيدة مع روسيا في كل القطاعات والمجالات، ويمثل تنظيم المحطة السادسة في موسكو ثمرة العلاقات الثنائية المميزة والروابط المتينة التي تجمع البلدين.

وأشاد بوصول سلسلة السباقات للمحطة الروسية السادسة التي تعتبر من المحطات المهمة في الأجندة السنوية، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الكأس الغالية يقودنا لمراتب عالمية بسباقات الخيل العربية.

وقال فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: تمتاز روسيا بحضور قوي في مشهد سباقات الخيل العربية من ناحية القاعدة الكبيرة لملاك ومربي الخيل العربي وإسطبلات ومزارع إنتاج الخيول بجانب تنظيمها المتواصل لأشهر سباقات الخيل في المهرجانات العالمية، الأمر الذي يتناغم مع رسالة الكأس الغالية ودورها الكبير في تقديم أوجه الدعم لمضاعفة فرص النجاحات وتحقيق الإسهامات المهمة لرفع مستويات إنتاج الخيل العربي على الساحة الدولية.

وأضاف: إن الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جسدت مكتسبات تاريخية مهمة للخيل العربي على الصعيد العالمي وأحدثت نقلة نوعية كبيرة بصناعة سباقات الخيول بجانب إسهامها الفاعل بدعم فرص زيادة إنتاج الخيل العربي بكل دول أوروبا والعالم، ولعبت دوراً كبيراً في تحقيق المزيد من النجاحات والبصمات الكبيرة لخطط الإمارات ورسالتها الهادفة بإعلاء ورعاية الخيول العربية.

وتابع: شكلت نجاحات المحطة الروسية في الأعوام الثلاثة الماضية صورة مبهرة ودوافع كبيرة لاستمرارية وتواصل هذه المحطة البارزة والمهمة في ظل التفاعل الكبير من قاعدة ملاك ومربي الخيل العربي، والحضور الجماهيري والدبلوماسي الكبيرين والتغطية الإعلامية الواسعة.

كما عكس حضورها أهمية قصوى في أجندة سباقاتنا السنوية في ظل توافر جميع المقومات المهمة، بما ينسجم مع خططنا وأهدافنا الطامحة لتشجيع وتحفيز الملاك والمربين لرفع مستويات إنتاج الخيل العربي وتقديم الفرص المثالية للجميع من أجل التفاعل والمشاركة في سباقاتنا السنوية.

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