«ريتش» بطلة كأس الوثبة في أمريكا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فازت الفرسة «أي أي ريتش» لهوارد روبن وبإشراف المالك نفسه، بقيادة لورنزو لوبيز، بكأس الوثبة ستاليونز بمضمار جولدن جيت فيلدز الأمريكي، وتفوقت بفارق 0.75 طول عن المرشح الأول «ار بي هاشتاق» بقيادة بيدرو تيريرو، مسجلة زمناً وقدره 1:13:33 دقيقة في السباق الذي بلغ طوله 1200 متر، فيما جاءت المهرة «دريم» بقيادة بي فلورس بالمركز الثالث.

من ناحية أخرى يستضيف مضمار سان سباستيان الأسباني اليوم سباق جائزة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية عمر ثلاث سنوات،وتتنافس فيه 11 خيلاً، لمسافة 2000 متر، على جائزة قدرها 10 آلاف يورو، ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، في أوروبا،وتتصدر «حلوة»،بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي ترشيحات الفوز باللقب وينافسها «الجاسرة» بإشراف ديديه جوليمين، وقيادة الكساندر جافلان، و«جاسمين» بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس جي جيلبرت،و«منسيو وان» بإشراف جي دو ميول، وقيادة او دانديجن

وتضم قائمة المشاركين «جوسكو» بقيادة جي كروسجين، و«سيفالريو الموري» بقيادة جي جودي جاي، و«اريادنا» بقيادة ار توماس.

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