خيول الإمارات تخوض التحدي في «نيوبري» و«دوفيل» اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

يخوض «السهيل» و«دبي» لجودلفين خريجا كرنفال كأس دبي العالمي، تحدي سباق الفئة الثانية «هنغرفورد ستيكس» لمسافة 1400 متر على مضمار نيوبري في إنجلترا اليوم.

ويقود «السهيل» الفارس وليام بيوك وتحت إشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما يقود «دبي» الفارس بات دوبس وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، وتدفع إسطبلات شادويل بثلاثة أسماء في السباق «دانية» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز، «متخيل» بقيادة الفارس داني أونيل وإشراف المدرب أوين براوز و«لانيكاش» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب روجر فاريان.

كما يشهد شوط «فرير ستيكس» على المضمار ذاته لمسافة 2700 متر من الفئة الثالثة مشاركة 8 خيول أبرزها «حكم» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز و«ويذ أوت أفايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد ايغان وإشراف سيمون وإيد كريسفورد، كما يشهد الشوط مشاركة «جودلن باس» للدكتور علي رضا بقيادة الفارس لويس ستيفورد وإشراف المدرب هيوغو بالمر، «بابلو اسكوبار» لحسين لوتاه بقيادة الفارس توم ماركوند وإشراف المدرب ويليام هاجاس.

تحدي فرنسا

من جانب آخر، يشهد مضمار دوفيل في فرنسا اليوم مشاركة «فيلومين» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب آندريه فابر في سباق «بري غيوم درنانو» من الفئة الثانية لمسافة 2000 متر والمخصص للخيول بعمر الثلاث سنوات، كما يشهد الشوط مشاركة «هايلاند افنيو» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويلي وإشراف المدرب شارلي آبلبي. ويشارك في السباق، «دبي هانور» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس ماكسيم جيون وإشراف المدرب ويليام هاجاس.

وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: «فيلومين» في حالة رائعة واندريه فابر سعيد جداً بتقدم مستواها منذ سباق بري دو ديان، وهذا السباق يبدو خياراً جيداً لها كنقطة انطلاق لموسم الخريف.

بدوره، أكد المدرب شارلي آبلبي قائلاً: «كنا نتطلع لإشراك «هايلاند افنيو» في سباق على مسافة أطول ومضت تحضيراته بشكل جيد، لم يثبت نفسه حتى الآن على هذا المستوى ولكننا نشعر أنه حصان ملائم للسباقات الفئوية، لقد تطور بشكل جيد من الناحية البدنية منذ أسكوت، ويبدو أنه أصبح أكثر نضجاً الآن».

«انغريشتينغ»

من جهة أخرى، يستهل «انغريشتينغ» لجودلفين موسمه الجديد عبر سباق «فين ستيكس» على مضمار كولفيد في استراليا اليوم في حملة تتضمن خيارات واسعة من السباقات رفيعة المستوى، ويخوض «انغريشتينغ» التحدي بقيادة الفارس داميان أوليفر وإشراف المدرب جيمس كمنغز أول مجموعة قوية من خيول جودلفين الأسترالية في عمر الثلاث سنوات هذا الموسم، ولن يتفاجأ جيمس كمنغز إذا لم يستأثر عدد قليل من خيوله الأخرى المشاركة في سباقات نهاية الأسبوع حصة من العناوين الرئيسية.

ونجح «انغريشتينغ» في صنع اسمه في ملبورن الموسم الماضي بعد أن سجل فوزين في أول مشاركتين في المسار المستقيم لمضمار فلامنغتون قبل أن يشغل المركز الثاني في بلو دايموند ستيكس ج1 في كولفيلد والثالث في غولدن سليبر في سيدني، وكان لمستواه المتميز في ملبورن تأثير على الإسطبل الذي ارتأى توجيهه إلى جنوب أستراليا مرة أخرى لاستهداف سباق كولموور ستد ستيكس في فلامنغتون في نهاية أكتوبر.

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