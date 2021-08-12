«دروب الموري» بطل كأس الوثبة في داكس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

دوّن المهر «دروب الموري» لجواد مهداد، اسمه ضمن قائمة الفائزين في سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم مساء أول من أمس، بمضمار داكس برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباقات تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم.

واجتذب السباق البالغ طوله 2300 متر، وجائزته 16 ألف يورو، 10 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بضراوة لاقتناص لقب كأس الوثبة ستاليونز «بري دهمان» على المضمار العشبي، فجاء قوياً وحافلاً بالإثارة والندية.

وقدم المهر البطل بإشراف توماس فورسي، وقيادة لوري فولارد، أداءً واعداً يؤكد نجوميته، حين اندفع من بين الصفوف الخلفية ليتجاوز منافسيه واحداً تلو الآخر، قبل أن ينهي السباق لمصلحته بفارق طول واحداً، ومسجلاً زمناً وقدره 2:41:60 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «سبينوزا» ليفيس بلانتين، بإشراف اف سوجروب، وقيادة اليخاندرو كورتيز، الذي تقدم بدوره بفارق 5.5 أطوال عن صاحب المركز الثالث «جومار دو اوبس» لجان بيير دبروكس بإشراف المالك نفسه وقيادة اليكس بندجاما.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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