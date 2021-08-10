16 بطولة في أجندة موسم الحبتور للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، أن منتجع ونادي الحبتور للبولو، في كامل الجاهزية لاحتضان أنشطة وبطولات الموسم الجديد، والذي يتضمن 16 بطولة رسمية لرياضة البولو، وتحدد يوم 15 أكتوبرالمقبل لافتتاح موسمها، بإقامة بطولة الحبتور.

وأشار إلى أن عشاق اللعبة على موعد مع كأس دبي الذهبية من 13 فبراير وحتى 4 مارس، بهانديكاب (18 جول)، ويعقبها كأس تحدي دبي، ويستمر لغاية 18 مارس، ثم تقام بطولة النادي لشهر مارس، وبعدها كأس دبي من 8 - 15 مارس.

وأضاف: تحدد يوم 15 أكتوبرلافتتاح الموسم الجديد، بإقامة بطولة الحبتور، وستقام بطولة كأس الهالوين في أكتوبر، يشهد النادي مباراة تنشيطية في البولو 12 نوفمبر وتنطلق في اليوم التالي بطولة نادي ومنتجع الحبتور. ويختتم البرنامج السنوي ببطولة النادي لشهر أبريل.

وأشار محمد الحبتورإلى أن برنامج العام الحالي، روعي فيه التدرج في الهانديكاب، وإتاحة الفرصة لجميع المستويات الفنية بالمشاركة، ومن الجنسين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

بطولات

وتنطلق بطولة اليوم الوطني للإمارات 24 نوفمبر، وتستمر حتى 3 ديسمبر، ويقام في 8 نوفمبر، اللقاء السنوي على كأس السير ونستون تشرشل، يقام مهرجان نادي ومنتجع الحبتور للبولو من 19 إلى 24 من نفس الشهر، ومع بداية العام الجديد 2022، تقام بطولة النادي لشهر يناير، وتنطلق كأس دبي الفضية، 21 يناير وتستمر حتى 4 فبراير (18 جول)، ويعقبها كأس الأساتذة «الماسترز»، من 6 إلى 11 فبراير.

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